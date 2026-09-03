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Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas y una base naval en Tierra del Fuego

Lo dijo en un discurso grabado, que se emitió por cadena nacional. Estuvo acompañado por su gabinete. “Las Malvinas son argentinas”, enfatizó. 

03/09/2026 | 21:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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El Presidente habló sobre uno de los temas más sensibles para el país.

FOTO: El Presidente habló sobre uno de los temas más sensibles para el país.

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    Audio. Milei anunció sanciones a petroleras que operen en Malvinas y una base naval en Tierra del Fuego

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El presidente Javier Milei anunció este jueves a la noche sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

El mandatario nacional habló en cadena nacional durante 14 minutos y detalló que el Gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base militar en Tierra del Fuego.

“Vamos a ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval en Tierra del Fuego e incrementar las capacidades en comunicación de la zona", indicó.

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/Fin Código Embebido/

Milei confirmó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas.

“La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.

En el mensaje, Milei anunció: “Firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios, que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

En tanto, el Presidente apuntó al Reino Unido y dijo que “es claro que transitan un camino de declive”, en contraposición a Argentina.

En desarrollo.

Lectura rápida

¿Qué anunció Javier Milei? Sanciones para empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas.

¿Quién es el presidente que realizó el anuncio? Javier Milei.

¿Cuándo se realizó el anuncio? El jueves por la noche.

¿Dónde se construirán nuevas instalaciones militares? En Tierra del Fuego.

¿Por qué se implementarán sanciones? Para disuadir a quienes violenten la soberanía sobre las Islas Malvinas.

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