Hallaron muerto en la calle con un cuchillo en el pecho a un ex funcionario acusado de corrupción K

El exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi, fue encontrado muerto este martes con una herida de arma blanca en el tórax en la localidad bonaerense de Villa Elisa, La Plata.

El hallazgo se produjo a unos 20 días del comienzo del juicio oral y público por presuntas irregularidades y cobro de comisiones millonarias en la compra de la sede del organismo en 2013, causa en la que también está procesada la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

Un transeúnte que advirtió la presencia del cuerpo en la calle 8, entre 406 y 407, dio aviso a las autoridades a través del 911.

La Policía bonaerense constató el fallecimiento e inició las actuaciones judiciales bajo la hipótesis principal de un posible suicidio, aunque la causa permanece en etapa de investigación.

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Los elementos centrales recopilados en la escena y los antecedentes del caso detallan:

Escena del hallazgo: el cuerpo presentaba una puñalada en la parte baja del tórax con inclinación hacia el lado izquierdo. En el lugar se encontraron sus pertenencias intactas (celular, billetera, reloj y mochila), junto a un cuchillo de mango de madera tipo criollo y su vaina. No se registraron signos de defensa ni otras lesiones visibles.

El juicio pendiente: Bellingi debía sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal N° 8 en menos de tres semanas. Estaba imputado por direccionar la licitación pública para la adquisición del edificio de la calle Perón al 600 por un valor de 43,8 millones de pesos.

La maniobra investigada: la Justicia determinó que en la operación intervino el medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, quien percibió una comisión de 3 millones de pesos (unos 500 mil dólares de la época) por un supuesto asesoramiento inmobiliario pactado antes de que se formalizara la licitación.

Bellingi se desempeñaba actualmente como docente en la Universidad Nacional de La Plata.

El proceso judicial que lo involucraba continuará su curso respecto a los demás imputados, entre ellos la propia Gils Carbó.