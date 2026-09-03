En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Hallaron muerto en la calle con un cuchillo en el pecho a un ex funcionario acusado de corrupción K

Guillermo Bellingi, de 55 años, apareció sin vida en la vía pública en Villa Elisa a tres semanas del inicio del juicio oral que compartía con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

03/09/2026 | 11:28Redacción Cadena 3

Perspectiva Buenos Aires

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Guillermo Bellingi tenía 55 años.

FOTO: Guillermo Bellingi tenía 55 años.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi, fue encontrado muerto este martes con una herida de arma blanca en el tórax en la localidad bonaerense de Villa Elisa, La Plata

El hallazgo se produjo a unos 20 días del comienzo del juicio oral y público por presuntas irregularidades y cobro de comisiones millonarias en la compra de la sede del organismo en 2013, causa en la que también está procesada la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.

Un transeúnte que advirtió la presencia del cuerpo en la calle 8, entre 406 y 407, dio aviso a las autoridades a través del 911. 

La Policía bonaerense constató el fallecimiento e inició las actuaciones judiciales bajo la hipótesis principal de un posible suicidio, aunque la causa permanece en etapa de investigación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los elementos centrales recopilados en la escena y los antecedentes del caso detallan:

Escena del hallazgo: el cuerpo presentaba una puñalada en la parte baja del tórax con inclinación hacia el lado izquierdo. En el lugar se encontraron sus pertenencias intactas (celular, billetera, reloj y mochila), junto a un cuchillo de mango de madera tipo criollo y su vaina. No se registraron signos de defensa ni otras lesiones visibles.

El juicio pendiente: Bellingi debía sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal N° 8 en menos de tres semanas. Estaba imputado por direccionar la licitación pública para la adquisición del edificio de la calle Perón al 600 por un valor de 43,8 millones de pesos.

La maniobra investigada: la Justicia determinó que en la operación intervino el medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, quien percibió una comisión de 3 millones de pesos (unos 500 mil dólares de la época) por un supuesto asesoramiento inmobiliario pactado antes de que se formalizara la licitación.

Bellingi se desempeñaba actualmente como docente en la Universidad Nacional de La Plata

El proceso judicial que lo involucraba continuará su curso respecto a los demás imputados, entre ellos la propia Gils Carbó.

Lectura rápida

¿Quién fue encontrado muerto? El exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.

¿Dónde fue hallado el cuerpo? En la localidad bonaerense de Villa Elisa, La Plata.

¿Cuándo ocurrió el hallazgo? Este martes, a unos 20 días del inicio del juicio oral y público.

¿Cuál es la hipótesis principal de la investigación? Un posible suicidio, aunque la causa sigue en investigación.

¿Qué relación tenía Bellingi con el juicio pendiente? Estaba imputado por irregularidades en la compra de la sede de la Procuración General de la Nación en 2013.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf