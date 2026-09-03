Hallaron muerto en la calle con un cuchillo en el pecho a un ex funcionario acusado de corrupción K
Guillermo Bellingi, de 55 años, apareció sin vida en la vía pública en Villa Elisa a tres semanas del inicio del juicio oral que compartía con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.
03/09/2026 | 11:28Redacción Cadena 3
FOTO: Guillermo Bellingi tenía 55 años.
El exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi, fue encontrado muerto este martes con una herida de arma blanca en el tórax en la localidad bonaerense de Villa Elisa, La Plata.
El hallazgo se produjo a unos 20 días del comienzo del juicio oral y público por presuntas irregularidades y cobro de comisiones millonarias en la compra de la sede del organismo en 2013, causa en la que también está procesada la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.
Un transeúnte que advirtió la presencia del cuerpo en la calle 8, entre 406 y 407, dio aviso a las autoridades a través del 911.
La Policía bonaerense constató el fallecimiento e inició las actuaciones judiciales bajo la hipótesis principal de un posible suicidio, aunque la causa permanece en etapa de investigación.
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Los elementos centrales recopilados en la escena y los antecedentes del caso detallan:
Escena del hallazgo: el cuerpo presentaba una puñalada en la parte baja del tórax con inclinación hacia el lado izquierdo. En el lugar se encontraron sus pertenencias intactas (celular, billetera, reloj y mochila), junto a un cuchillo de mango de madera tipo criollo y su vaina. No se registraron signos de defensa ni otras lesiones visibles.
El juicio pendiente: Bellingi debía sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal N° 8 en menos de tres semanas. Estaba imputado por direccionar la licitación pública para la adquisición del edificio de la calle Perón al 600 por un valor de 43,8 millones de pesos.
La maniobra investigada: la Justicia determinó que en la operación intervino el medio hermano de Bellingi, Juan Carlos Thill, quien percibió una comisión de 3 millones de pesos (unos 500 mil dólares de la época) por un supuesto asesoramiento inmobiliario pactado antes de que se formalizara la licitación.
Bellingi se desempeñaba actualmente como docente en la Universidad Nacional de La Plata.
El proceso judicial que lo involucraba continuará su curso respecto a los demás imputados, entre ellos la propia Gils Carbó.
Lectura rápida
¿Quién fue encontrado muerto? El exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.
¿Dónde fue hallado el cuerpo? En la localidad bonaerense de Villa Elisa, La Plata.
¿Cuándo ocurrió el hallazgo? Este martes, a unos 20 días del inicio del juicio oral y público.
¿Cuál es la hipótesis principal de la investigación? Un posible suicidio, aunque la causa sigue en investigación.
¿Qué relación tenía Bellingi con el juicio pendiente? Estaba imputado por irregularidades en la compra de la sede de la Procuración General de la Nación en 2013.