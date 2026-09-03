Milei: "Macri se dejó correr por los que tiraron piedras, nosotros no lo vamos a hacer"

El presidente Javier Milei viajó este jueves a Santiago de Chile, en una visita exprés al país trasandino, dónde volvió a realizar una fuerte defensa del rumbo económico de su gestión.

Al participar de un foro regional de derecha, repasó números de la actividad y apuntó contra la oposición por sus cuestionamientos. Y recordó la experiencia del gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, que (a su entender) “se dejó correr” por las protestas.

“Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, comenzó.

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“El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”, añadió.

“Nosotros aprendimos esa lección. No nos vamos a dejar descarrilar por su relato. Y no lo vamos a hacer porque sabemos que por más ruido que hagan en el camino, más allá del ruido siempre está la realidad y el rumbo es el correcto, el modelo está funcionando. No vamos a ceder un ápice en ninguna de nuestras políticas”, completó.

El mandatario disertó en el Foro de Madrid, un evento organizado por la Fundación Disenso, el think tank español vinculado a VOX y presidido por Santiago Abascal.

Luego, se entrevistó con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos, Sarah Rogers, funcionaria de la administración de Donald Trump, y con su par de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Ya de regreso en el país, el libertario a las 16 grabará con los equipos de comunicación el mensaje por la cuestión de Malvinas que se emitirá hoy a las 21 por cadena nacional.

En medio de los trascendidos por potenciales anuncios, la administración libertaria mantiene en completo hermetismo el contenido de la comunicación que podría filmarse en el Salón Blanco de Casa Rosada.

La determinación surgió de la reunión de Gabinete, que tuvo lugar el pasado martes, en la que el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo mención del tema tras la promesa Trump, quien advirtió que "revisaría" su postura sobre el tema.

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas", precisó el mandatario en declaraciones en el Despacho Oval ante la posibilidad de retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Malvinas.