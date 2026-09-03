"No se trata de volver atrás": la UIC pide un puente hacia la apertura económica

En medio de una fuerte caída de la actividad y pérdida de empleos, el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, José Manuali, planteó la necesidad de abandonar el debate binario entre modelos económicos y construir un camino de transición.

“Los industriales piden un puente entre un modelo que ha estado funcionando durante muchas décadas y esta necesaria apertura”, afirmó a Cadena 3.

Para el dirigente, la apertura al mundo no puede hacerse de manera abrupta ni sin herramientas. “Cuando nos abrimos al mundo tenemos que ser competitivos”, sostuvo, y explicó que eso exige ajustar la estructura de costos y fortalecer un entramado industrial diverso, que incluya tanto a las grandes empresas como a las pymes.

Productividad estancada y un modelo que ya no alcanza

Uno de los diagnósticos más duros de Manuali apunta al estancamiento de la productividad. Según explicó, la industria argentina no registra mejoras en este indicador desde hace 20 años. La pregunta que se hace es directa: ¿el sector privado se acomodó demasiado al modelo anterior?

El dirigente también cuestionó el rol del Estado. “Los estados generan un modelo de estructura tributaria” que, a su juicio, termina limitando la competitividad de las empresas. En ese sentido, insistió en que no alcanza con medidas aisladas. “La competitividad no se hace con un solo ítem, son un montón de pequeños puntos”, resumió.

El proyecto de ingreso bruto cero para pymes

En el plano concreto, Manuali se refirió al proyecto de ley que propone Ingresos Brutos Cero para las pymes que facturan hasta 4.500 millones de pesos. La iniciativa busca simplificar el acceso a beneficios fiscales y reducir una de las cargas que más afecta a las empresas de menor escala.

Y reconoció que la situación actual es compleja y atraviesa a todos los sectores productivos. Por eso, reclamó herramientas que permitan atravesar la crisis sin destruir tejido industrial, mientras se avanza hacia un esquema más abierto y competitivo.

Entrevista de Radioinforme 3.