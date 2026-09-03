El presidente Sánchez desmiente la supuesta complicidad de Marruecos en la crisis migratoria en Ceuta

FOTO: Presidente Sánchez rechaza insinuaciones de que Marruecos estuvo tras la crisis migratoria en Ceuta

MADRID — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rechazó el jueves las insinuaciones que sugieren que las autoridades marroquíes estuvieron involucradas en la organización del mortal cruce masivo de migrantes desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en un momento en que la presión sobre su gestión de la crisis aumenta.

"Puedo garantizarles que ninguna institución —ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional— ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara este episodio. Ninguna", afirmó Sánchez ante los legisladores.

La víspera, decenas de miles de personas se manifestaron en varias ciudades del país, exigiendo soluciones a la crisis humanitaria en Ceuta y pidiendo la dimisión de Sánchez.

A finales de julio, aproximadamente 72.000 migrantes llegaron a nado o trepando las vallas fronterizas hacia Ceuta, un territorio español con apenas 84.000 residentes. La mayoría regresó a Marruecos o fue devuelta al otro lado de la frontera en cuestión de días, pero alrededor de 5.000, incluidos 1.200 menores, aún permanecen en la ciudad semanas después, según cifras del Gobierno. Las autoridades locales ofrecen un número aún más alto.

Sánchez afirmó que 141 personas murieron intentando ingresar a la ciudad, aunque ni su oficina ni el Ministerio del Interior explicaron cómo se obtuvo esa cifra. Persisten dudas sobre las causas que llevaron al cruce masivo, que el Gobierno español sostiene fue impulsado por una campaña en redes sociales.

A principios de semana, la prensa española reportó que un informe policial destacaba la supuesta permisividad de las fuerzas de seguridad marroquíes durante el incidente, pero funcionarios españoles negaron que el documento hubiera culpado a Rabat.

Sin embargo, Sánchez sostuvo el jueves que, durante un periodo de 10 horas el 30 de julio —cuando las llegadas alcanzaron su apogeo— la gendarmería de Marruecos "permitió que se cruzara la frontera" en Ceuta.

Su Gobierno ha evitado sistemáticamente criticar a Marruecos, aunque Sánchez condenó los comentarios de dos ministros marroquíes que cuestionaron la soberanía de Ceuta y Melilla, el otro territorio español en el norte de África. Su Gobierno convocó al embajador de Marruecos en Madrid por dichas declaraciones.

Los dos enclaves son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Sánchez aseveró que su Gobierno publicará informes clave sobre la irrupción fronteriza, considerada la más letal que se recuerda, aunque no especificó cuándo se harán públicos ni qué incluirán.