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José María Muscari revela su deseo de ser padre nuevamente: "Me encantaría"

El reconocido productor teatral compartió su anhelo de experimentar la paternidad con una mujer, tras la adopción de su hijo Lucio.

02/09/2026 | 18:23Redacción Cadena 3

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José María Muscari no descarta la idea de volver a ser padre.

FOTO: José María Muscari no descarta la idea de volver a ser padre.

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Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- El productor y director teatral José María Muscari ha manifestado su interés por la posibilidad de volver a ser padre, expresando que le "encantaría" hacerlo, tres años después de haber adoptado a su primer hijo, Lucio, con quien actualmente comparte una obra de teatro.

En relación al aspecto psicoemocional del proceso de adopción, el productor explicó: "Realicé un proceso desde hace mucho tiempo, cuando supe que quería ser padre. Cuando llegó Lucio, que es un hijo mágico y extraordinario, él tenía 14, casi 15 años; sentí que hay algo de la experiencia de aprender a ser madre o padre de un hijo biológico cuando nace."

"Algunas cosas las leí, podés hacer talleres, hablar con otros padres y hasta estar perceptivo; pero la experiencia la hacés vos, hay que transitarla y, personalmente, no cambiaría por nada estos tres años que vivo como padre porque siento que me aportaron un montón de nutrientes en la vida", añadió.

Consultado sobre la posibilidad de volver a experimentar el proceso de paternidad, el artista señaló: "Estaría bueno tener una hija, me encantaría experimentar la paternidad con una mujer. Siento que con Lucio está buenísimo, pero no está cerrada la posibilidad".

"Recibo gran cantidad de consultas sobre paternidad a partir de la obra", comentó en referencia a la función teatral "Lucio y yo", al tiempo que destacó: "Mostré mucho el vínculo con mi hijo en las redes y me preguntan cómo mi hijo va al cine conmigo, me acompaña, no se encierra en la habitación".

"Siempre le cuento a la gente sobre el vínculo que tiene la contradicción propia de cualquier padre y un adolescente. Antes odiaba que mi mamá me pregunte si llevaba campera y ahora es lo primero que le digo a mi hijo porque me da miedo que se engrípe", cerró Muscari.

Lectura rápida

¿Qué desea José María Muscari?
Expresa su deseo de volver a ser padre y tener una hija.

¿Con quién adoptó a Lucio?
José María Muscari adoptó a Lucio, su primer hijo, hace tres años.

¿Qué obra comparte con su hijo?
Comparte la obra teatral "Lucio y yo" con su hijo.

¿Cómo se siente como padre?
Se siente enriquecido por la experiencia de ser padre y no cambiaría esos tres años por nada.

¿Qué preguntas recibe sobre paternidad?
Recibe muchas consultas sobre su vínculo con Lucio a través de su obra y redes sociales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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