Ian Lucas será jurado de MasterChef Junior: una nueva etapa en su carrera

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- Ian Lucas ha anunciado su regreso a MasterChef, aunque esta vez lo hará desde una nueva perspectiva: se unirá al jurado de la edición Junior. El influencer compartió su entusiasmo en redes sociales, donde hizo pública la noticia.

"Llegó el día de contarles algo que no puedo creer todavía. Voy a ser parte del jurado de MasterChef Junior", reveló Lucas en su cuenta de Instagram, subrayando el significado especial que tiene este cambio de rol en su vida.

"Vuelvo al programa que me cambió la vida, pero esta vez de manera distinta. Ahora voy a estar del otro lado, compartiendo con los más chiquitos, donde van a cumplir sus sueños", explicó el ex participante, reflejando su emoción por esta nueva etapa.

El influencer también destacó la importancia de su nuevo papel en la competencia infantil y expresó su alegría al poder guiar a los futuros chefs: "Me tocó aprender, salir campeón y ahora ser parte de elegir al próximo campeón versión miniatura; me hace muy feliz".

"La vamos a romper. Nos vemos este año de nuevo en la tele, por la pantalla de Telefe", concluyó el joven tras el revuelo generado por su futuro en el programa. Inicialmente, se había rumoreado que Lucas sería el conductor del ciclo, pero finalmente el canal decidió que Verónica Lozano asumiera esa responsabilidad.

La nueva edición del concurso Celebrity contará con la conducción de Wanda Nara, y su estreno está programado para el próximo 21 de septiembre. La producción ha confirmado la participación de varias celebridades en el certamen, incluyendo a L-Gante, Lizy Tagliani, Grego Rossello, Luck Ra, China Ansa y Juli Poggio, mientras que otros nombres aún están en negociación.