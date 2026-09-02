Lali Espósito desmiente rumores sobre su boda con Pedro Rosemblat y aclara la situación

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) -- La cantante Lali Espósito se encuentra en Brasil celebrando su despedida de soltera junto a sus amigas. Sin embargo, la reciente difusión de supuestos detalles sobre su boda con el streamer Pedro Rosemblat ha generado gran revuelo.

En la última emisión de LAM, el panelista Pepe Ochoa reveló que la fiesta íntima de la pareja se llevaría a cabo el próximo viernes 30 de octubre. Según sus fuentes, se espera la asistencia de entre 150 y 200 personas, lo que contrasta con la magnitud habitual de las celebraciones de la artista, que se caracterizan por ser más elaboradas.

Ochoa comentó que la celebración contará con un catering "a lo argento", donde se servirían platos típicos. "Ya contrataron al catering. La semana pasada tuvieron una reunión y cerraron todos los detalles. No va a haber nada elaborado a nivel plato sino que quieren cosas simples y bien argentas", afirmó. Entre los platos principales se mencionaron "milanesas con puré" y una entrada de "picada y asado".

El lugar de la ceremonia aún no ha sido revelado, pero Ochoa aseguró que se realizará en un sitio especial para la pareja, generando aún más expectativa entre los seguidores.

La reacción de Lali Espósito a la información sobre su boda

Ante la difusión de estos rumores, Lali Espósito reaccionó a través de sus redes sociales, limitándose a publicar la palabra "fake" —que se traduce como falso— junto a un emoji de pulgar arriba y un beso, lo que dejó claro su descontento con la información circulante.

Aunque no se puede confirmar que su tuit haya sido una respuesta directa a los comentarios de Ochoa, el timing sugiere que llegó en un momento en que su nombre ocupaba los titulares, y la información sobre su boda se viralizaba en las redes sociales.