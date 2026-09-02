Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Alertas
El área de Mendoza
se verá afectada por un fenómeno de viento Zonda, con velocidades que oscilarán entre 30 y 50 km/h. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h, lo que puede provocar una reducción de la visibilidad y un aumento repentino de las temperaturas, además de condiciones muy secas. Esta alerta ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional
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Ahora
En este momento, el estado del cielo en Mendoza
es de cielo despejado
, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 21°, y la humedad se encuentra en un 33%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 1.34 m/s desde el noroeste.
El clima hoy miércoles 2 de septiembre
Para este miércoles, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un cielo despejado, aunque el viento Zonda podría alterar la sensación térmica. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso durante la jornada.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Mendoza
presentarán un cambio en las condiciones climáticas. El jueves, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El viernes, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 17°, también con cielo despejado. Para el fin de semana, se prevé un descenso en las temperaturas, con mínimas que rondarán los 2° y máximas de hasta 13°, además de la posibilidad de lluvias ligeras el sábado.