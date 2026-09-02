Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este miércoles 2 de septiembre

Alertas

El área dese verá afectada por un fenómeno de viento Zonda, con velocidades que oscilarán entre 30 y 50 km/h. Las ráfagas podrían superar los 70 km/h, lo que puede provocar una reducción de la visibilidad y un aumento repentino de las temperaturas, además de condiciones muy secas. Esta alerta ha sido emitida por el

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 21°, y la humedad se encuentra en un 33%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 1.34 m/s desde el noroeste.

El clima hoy miércoles 2 de septiembre

Para este miércoles, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 28°. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un cielo despejado, aunque el viento Zonda podría alterar la sensación térmica. La humedad se mantendrá baja, lo que contribuirá a un ambiente seco y caluroso durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días enpresentarán un cambio en las condiciones climáticas. El jueves, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con cielo despejado. El viernes, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 17°, también con cielo despejado. Para el fin de semana, se prevé un descenso en las temperaturas, con mínimas que rondarán los 2° y máximas de hasta 13°, además de la posibilidad de lluvias ligeras el sábado.