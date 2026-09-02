FOTO: Un año del triple crimen narco: familias organizan un mural en homenaje a las víctimas

Buenos Aires, 2 de septiembre (NA) – Familiares y amigos de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela en el marco de una venganza narco, han convocado a la comunidad a participar de la pintura de un mural en su memoria, a casi un año del trágico suceso que conmovió al país.

El 20 de septiembre marca el primer aniversario de los crímenes, que están vinculados a una venganza por un robo de droga, y hasta el momento se registran 11 detenidos e imputados en la causa. Los investigadores sostienen que la brutal emboscada fue desencadenada por este robo, lo que llevó a la ejecución de las jóvenes.

En medio del dolor, un flyer que convoca a la actividad ha comenzado a circular en redes sociales, invitando a la comunidad a unirse para rendir homenaje a las víctimas mediante el mural.

"En la memoria nadie muere. Entre todos vamos a realizar un mural en su memoria", se puede leer en la imagen compartida por la agencia Noticias Argentinas.

Por el momento, no se han revelado otros planes de homenaje por parte del entorno de las víctimas, quienes esperan avances en la investigación.

Acusados

Los imputados en el caso incluyen a Tony Janzen Valverde Victoriano, Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42), todos acusados de triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.

Además, Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), conocido como "Señor J", fue investigado en el caso pero luego se le otorgó la falta de mérito y fue extraditado a Perú.

Para los investigadores, Pequeño J es considerado el principal responsable, ya que se ha establecido que participó en varias etapas del crimen, incluyendo la planificación, la logística de captura y el sometimiento de las víctimas en el lugar donde fueron privadas de su libertad y asesinadas.

La noche del horror

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca cerca de la rotonda de La Tablada. Se pensaba que iban a una fiesta, pero en realidad se trataba de una trampa mortal.

En la vivienda donde fueron llevadas, ubicada en la calle Chañar 702, sufrieron extrema violencia, incluyendo mutilaciones y golpes, antes de ser asesinadas. Tras intensos operativos, sus cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre enterrados en un pozo en el patio trasero.

La acusación formal indica que el motivo detrás de los asesinatos está relacionado con el robo previo de droga, lo que llevó a la organización a organizar una falsa fiesta narco para atraer a las víctimas y exigir la devolución de la cocaína.