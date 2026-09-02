El vice de la UIA cuestionó a Milei y Caputo: "No conocen el país ni la industria"

En el marco del acto por el Día de la Industria, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dirigente sostuvo que la industria atraviesa un momento “muy difícil” y cuestionó la falta de políticas específicas para el sector.

“Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, afirmó Moretti.

En particular, apuntó contra Caputo y cuestionó el crecimiento de sus finanzas personales en dólares durante el último año, en contraste con el nivel de endeudamiento del país.

“Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó”, sostuvo.

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“No hay políticas dedicadas a la industria”

Moretti, integrante de la Federación Industrial de Santa Fe y vinculado a los sectores de plásticos y químicos, aseguró que la industria manufacturera atraviesa una situación crítica.

“No hay políticas dedicadas a la industria, sino que se hacen políticas de desindustrialización”, afirmó.

Según el dirigente, la recuperación del sector requiere además sostener instituciones y herramientas vinculadas a la formación y el desarrollo tecnológico.

“No puede haber industria si no tenés escuelas técnicas, universidades, Conicet, INTI, mercado interno”, enumeró.

Moretti diferenció la situación de la industria manufacturera de otros sectores que, según señaló, están siendo priorizados por el Gobierno.

“Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo. Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy muy difícil”, sostuvo.

Cierre de empresas y una recuperación que “no es automática”

El vicepresidente de la UIA también advirtió sobre el cierre de empresas industriales y remarcó que recuperar la capacidad productiva perdida puede demandar tiempo.

“Está pasando, lo vamos viendo constantemente, el cierre de empresas. Y no se recupera en el corto plazo todo lo que se cierra”, señaló.

En ese sentido, insistió: “La recuperación no es automática”.

Ante este escenario, contó que la UIA comenzó a mantener conversaciones con representantes de los trabajadores y dirigentes gremiales para analizar alternativas.

“Hace diez días hicimos acá en Rosario una mesa de diálogo con la CGT, los gremios y los trabajadores para dialogar y mostrar cuál es la respuesta de la industria y por qué es importante su valor agregado”, explicó.

Críticas al modelo económico

Moretti también cuestionó el debate sobre el rol del Estado y el énfasis oficial en el déficit fiscal cero.

“La Argentina compró esto del déficit fiscal cero, no saben lo que es, pero están todos con eso”, sostuvo.

Además, planteó dudas sobre la capacidad del actual modelo para generar empleo suficiente para el conjunto de la población.

“Quiero saber si este modelo de precarización del trabajo puede contener a 45 millones de personas, esa es la gran discusión. En este modelo hay 25 millones de habitantes que estamos afuera”, concluyó.