Oficializan los nombramientos de Yadarola y Bertuzzi en la Cámara Federal: cuándo asumirán

El presidente Javier Milei oficializó este miércoles los nombramientos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola como nuevos integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quienes tendrán en sus manos causas sensibles para el Gobierno.

Los nombramientos fueron publicados en el Boletín Oficial bajo los decretos 848/2026 y 847/2026, que llevan la firma del mandatario y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los nuevos vocales de la Cámara Federal tendrán su jura este jueves 3 de septiembre a las 12:00, en Comodoro Py.

Los pliegos de los jueces fueron aprobados el pasado 27 de agosto por el Senado. Yadarola obtuvo el visto bueno por unanimidad por 66 votos, mientras que Bertuzzi, que fue resistido por la oposición, alcanzó los 44 votos.

Tras su jura, ambos asumirán sus nuevos cargos para completar el tribunal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, junto a Mariano Llorens.

Dicha sala es un órgano clave tanto para el Gobierno como para la oposición, ya que tienen bajo su mando la revisión de fallos en causas sensibles como $LIBRA, Vacunatorio VIP, la investigación por el acuerdo con el FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri que involucra a Luis Caputo y una sobre el presunto vaciamiento de YPF.