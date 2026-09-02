Conocé a los disertantes confirmados de la edición 2026 de Experiencia Endeavor Rosario
El encuentro referente del ecosistema emprendedor reunirá a destacados oradores y fundadores de empresas de alto impacto con emprendedores en capacitaciones y espacios de networking.
02/09/2026 | 10:21Redacción Cadena 3
FOTO: Santiago Bilinkis, tecnólogo.
El próximo jueves 17 de septiembre, de 8.30 a 18 h, el Salón Metropolitano de Rosario (Junín 501) volverá a ser la sede de Experiencia Endeavor Rosario, el evento anual que reúne a emprendedores, inversores y referentes de la industria para compartir aprendizajes, validar estrategias y generar conexiones de alto valor.
Con la apertura oficial a cargo de María Julia Bearzi, Directora Ejecutiva de Endeavor Argentina y de Alejandro Larosa, Co-Founder y Board Member de fyo, Agrofy, Amauta y Biond, la jornada contará con un lineup de speakers de primer nivel que compartirán su visión sobre innovación, tecnología y liderazgo:
Santiago Bilinkis, Tecnólogo y Emprendedor.
Patricia Jebsen ("Mami Corpo"), Miembro de Directorios y Creadora de contenido.
Máximo Salzmann, Founder & CEO de Tecnomotion, startup cordobesa que trabaja con exoesqueletos, prótesis biónicas y análisis predictivo.
Pablo Heinig, Ingeniero, conferencista y consultor internacional. ? Marian Milicic, CEO de Milicic S.A
Ivo Krajlev, Founder & Director de Arbanit, empresa rosarina de cubanitos rellenos
Eliana Bracciaforte, Emprendedora Tech. Cofundadora de Sourced AI y Workana.
También tendrá lugar el panel: El desafío de emprender en industrias complejas moderado por Guillermo Rosental formado por:
Joaquín Fisch, Co-Founder & CEO de Nat4Bio, startup que desarrolla recubrimientos biológicos para proteger frutas y verduras.
Eugenio Harraca, Co-Founder & CEO de Sensify, plataforma para refrigeradores impulsada por reconocimiento de imágenes y analítica de datos.
Francisco Errecart, Fundador & CEO, Humming Airways Capacitaciones y herramientas para hacer crecer tu negocio. A lo largo del evento se llevarán a cabo instancias prácticas y Masterclasses creadas para llevar los proyectos al siguiente nivel:
Los clientes que necesitás para crecer dictada por Anita Figueiredo, Co-founder de Proteína Marketing, una clase enfocada en definir a la audiencia adecuada e interpelarla con estrategia para escalar.
Entrená tu gen emprendedor. Potenciá tus capacidades con IA. A cargo de Universidad Austral. Espacios pensados para potenciar la experiencia. En simultáneo a las charlas del escenario principal, los asistentes podrán participar de dynamics de conexión y formación estratégica:
Endeavor Mentors: Mentorías grupales con expertos de la Red Endeavor para resolver dudas operativas, validar la estrategia del negocio y definir el rumbo de crecimiento.
Club del Pitch: Un espacio donde emprendedores presentarán sus negocios en vivo ante un jurado especializado para recibir devoluciones clave en tiempo real.
Networking Party: Un cierre distendido con música y espacio de encuentro para afianzar alianzas y concretar reuniones entre pares.
Cómo participar
La Experiencia Endeavor Rosario es una ocasión única para ampliar la red de contactos, inspirarse con historias reales y descubrir herramientas concretas para hacer crecer un emprendimiento.
Las entradas para el jueves 17 de septiembre pueden adquirirse a través del sitio web www.endeavor.org.ar.
Más información disponible en la cuenta de Instagram @endeavorrosario.
Sobre Endeavor Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, aquellos que sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores.
Creemos en el poder que tienen estos emprendedores para transformar la economía y generar desarrollo económico.
En Argentina estamos presentes desde 1998 y trabajamos para promover la cultura emprendedora en todos los estadios de desarrollo, con programas específicos para cada etapa de este camino e iniciativas de inspiración y capacitación.
Lectura rápida
¿Qué es la Experiencia Endeavor Rosario?
Es un evento anual que reúne a emprendedores, inversores y referentes de la industria para compartir aprendizajes y generar conexiones de alto valor.
¿Quiénes son algunos de los speakers del evento?
Entre los speakers destacan María Julia Bearzi, Santiago Bilinkis, Patricia Jebsen y Máximo Salzmann.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento?
El evento se realizará el jueves 17 de septiembre de 8.30 a 18 h.
¿Dónde se llevará a cabo la Experiencia Endeavor Rosario?
El evento se llevará a cabo en el Salón Metropolitano de Rosario, ubicado en Junín 501.
¿Cómo pueden participar los interesados?
Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web www.endeavor.org.ar.