Cómo es el emblemático circuito de Monza del GP de Italia de la F1
El "Templo de la Velocidad" albergará este fin de semana una nueva fecha de la competencia de la Máxima. Fue inaugurado en 1922 y es uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.
02/09/2026 | 10:29Redacción Cadena 3
FOTO: El circuito de Monza albergará una nueva carrera (Foto: f1italy.com)
El Circuito de Monza fue inaugurado en 1922 y es uno de los escenarios más tradicionales de la Fórmula 1.
Está ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, y forma parte del calendario desde la primera temporada de la categoría, en 1950, con algunas excepciones. Por sus largas rectas y sus pocas curvas, es conocido como el "Templo de la Velocidad".
Monza se caracteriza por ser uno de los circuitos más rápidos del campeonato. Los pilotos pasan gran parte de la vuelta con el acelerador a fondo y alcanzan velocidades muy altas en las rectas.
Además, las fuertes frenadas después de largos tramos permiten generar oportunidades de sobrepaso, mientras que las variantes y las curvas de Lesmo exigen precisión para no perder tiempo.
Características principales
Longitud: 5,793 km.
Vueltas: 53 (distancia total de 306,720 km).
Curvas: 11.
Acelerador a fondo: los monoplazas de Fórmula 1 van con el acelerador pisado a fondo durante aproximadamente el 80% de la vuelta.
Lectura rápida
¿Cuál es el año de inauguración del Circuito de Monza? El Circuito de Monza fue inaugurado en 1922.
¿Dónde se encuentra ubicado el Circuito de Monza? Está ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán.
¿Desde cuándo forma parte del calendario de la Fórmula 1? Forma parte del calendario desde la primera temporada de la Fórmula 1 en 1950.
¿Cuántas vueltas se corren en el Circuito de Monza? Se corren 53 vueltas en el Circuito de Monza.
¿Quién estableció el récord de vuelta en Monza y cuál es el tiempo? El récord de vuelta es 1:21.046, establecido por Rubens Barrichello en 2004.