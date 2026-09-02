Juegos Suramericanos: así quedaron las nuevas obras en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inauguró nuevas obras deportivas en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, ubicado sobre calle Ayacucho, en Rosario. Las intervenciones fueron realizadas en el marco de la infraestructura prevista para los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se suman a la transformación del sector donde también se encuentra la Villa Suramericana.

Entre las principales mejoras se destaca una nueva cancha de fútbol 11 de césped sintético, con iluminación y prevista para su homologación FIFA. También se recuperó una cancha existente y el ex Pabellón 16, que será utilizado como espacio para futsal, además de renovarse vestuarios, sanitarios, instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación.

El proyecto incluyó además la construcción de una nueva tribuna de hormigón premoldeado, con vestuarios y baños públicos debajo, junto con la recuperación de los sanitarios del ex Edificio 25. En el Club Alice, lindero al predio, se realizaron trabajos sobre el cerco perimetral, el salón de usos múltiples, la cancha de fútbol, las tribunas y distintas instalaciones.

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Durante la inauguración, el presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Giammaría, destacó el impacto de las obras para las instituciones deportivas. “No estamos inaugurando solamente una cancha, cemento o una tribuna, sino que estamos cumpliendo un sueño”, afirmó. Tras el acto se realizó una exhibición de fútbol con la participación de selecciones juveniles rosarinas, equipos de divisiones inferiores, representantes de Social Lux y las campeonas de la Copa Santa Fe 2026.

Las mejoras forman parte del programa de infraestructura deportiva desarrollado para los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela. La Provincia destinó más de 90 millones de dólares a obras vinculadas al acontecimiento, con financiamiento de CAF y aportes del Tesoro provincial. El objetivo es que las instalaciones continúen siendo utilizadas por clubes y deportistas una vez finalizada la competencia.