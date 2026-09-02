Violencia sin freno en Córdoba: discutió con su vecina y la amenazó con una bomba molotov

FOTO: La bomba molotov fue secuestrada por la policía.

Un violento episodio sacudió a barrio Villa Martínez durante las últimas horas de la noche.

Un hombre de unos 40 años fue detenido en el sector oeste de la ciudad de Córdoba tras amenazar a su vecina con una bomba molotov de fabricación casera, en el marco de un conflicto de convivencia que escaló hasta instancias físicas.

El hecho se desencadenó en calle Aviador Mira al 1100. Según informaron las fuentes policiales, la disputa comenzó pasadas las 23 con una discusión que rápidamente subió de tono y derivó en un enfrentamiento a golpes de puño entre varios involucrados. Tras la pelea, las partes se dirigieron a un Centro de Atención Primaria de la zona para ser asistidas y posteriormente a la Unidad Judicial para radicar la denuncia.

Sin embargo, el conflicto estuvo lejos de terminarse en la sede médica:

El ataque: uno de los hombres regresó al sector con una botella de vidrio provista de una mecha de tela y líquido inflamable en su interior, con la clara intención de atacar la propiedad de su vecina.

La detención: alertados por los llamados al 911, efectivos de la Policía de Córdoba arribaron al lugar. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el agresor intentó huir a pie, pero fue aprehendido a los pocos metros.

El comisario inspector Andrés Cabrera confirmó el secuestro de la bomba molotov y la detención del sospechoso, quien fue inmediatamente trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

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