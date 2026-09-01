La divertida reacción de Haaland a la presentación de Enzo Fernández en el City

Tras varias idas y vueltas, el Manchester City presentó de manera oficial al mediocampista argentino campeón del mundo Enzo Fernández como nuevo refuerzo.

El campeón del mundo fue presentado con un gran video en las redes del City en el que se pueden ver a jugadores argentinos que pasaron por el club de Manchester.

Erling Haaland se hizo eco de la presentación y respondió al anuncio oficial del club inglés con un mensaje simple, directo y cargado de humor: “Yeah good now i can go to bed” (“Bueno, ahora sí me puedo ir a dormir”).

La reacción de Haaland a la llegada de Enzo Fernández.

La respuesta de Haaland apareció en la publicación de Instagram del Manchester City, donde se mostraba al mediocampista argentino posando con la camiseta celeste. El posteo del goleador noruego generó miles de reacciones y se viralizó rápidamente en las redes.

El volante argentino, de 25 años, firmó un contrato de largo plazo y se convierte en una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases europeo. El acuerdo se cerró por una cifra que rompe el récord británico de transferencias con 146 millones.

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