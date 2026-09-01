La divertida reacción de Haaland a la presentación de Enzo Fernández en el City
El goleador noruego se hizo eco del anuncio de su flamante compañero con un divertido comentario en redes.
01/09/2026 | 20:40Redacción Cadena 3
FOTO: Haaland reaccionó a la llegada de Enzo.
Tras varias idas y vueltas, el Manchester City presentó de manera oficial al mediocampista argentino campeón del mundo Enzo Fernández como nuevo refuerzo.
El campeón del mundo fue presentado con un gran video en las redes del City en el que se pueden ver a jugadores argentinos que pasaron por el club de Manchester.
Erling Haaland se hizo eco de la presentación y respondió al anuncio oficial del club inglés con un mensaje simple, directo y cargado de humor: “Yeah good now i can go to bed” (“Bueno, ahora sí me puedo ir a dormir”).
La reacción de Haaland a la llegada de Enzo Fernández.
La respuesta de Haaland apareció en la publicación de Instagram del Manchester City, donde se mostraba al mediocampista argentino posando con la camiseta celeste. El posteo del goleador noruego generó miles de reacciones y se viralizó rápidamente en las redes.
El volante argentino, de 25 años, firmó un contrato de largo plazo y se convierte en una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases europeo. El acuerdo se cerró por una cifra que rompe el récord británico de transferencias con 146 millones.
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Mercado de pases. El video de presentación del City a Enzo Fernández: "Los grandes no esperan el momento"
El campeón del mundo se convirtió en nuevo jugador del conjunto de Manchester por una cifra millonaria.
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Lectura rápida
¿Quién fue presentado oficialmente por el Manchester City?
El mediocampista argentino campeón del mundo Enzo Fernández fue presentado oficialmente.
¿Qué hizo Erling Haaland en respuesta a la presentación?
Erling Haaland respondió con humor en Instagram: “Yeah good now i can go to bed” (“Bueno, ahora sí me puedo ir a dormir”).
¿Cuál es la cifra del acuerdo de transferencia de Enzo Fernández?
El acuerdo se cerró por una cifra que rompe el récord británico de transferencias con 146 millones.
¿Qué tipo de contrato firmó Enzo Fernández?
Enzo Fernández firmó un contrato de largo plazo con el Manchester City.
¿Cómo fue presentada la incorporación de Enzo Fernández?
La incorporación fue presentada con un gran video en las redes del Manchester City, mostrando a jugadores argentinos que pasaron por el club.