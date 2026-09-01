Fecha confirmada del juicio por el asesinato de Ivana Garcilazo tras un clásico

FOTO: El 5 de octubre se inicia el juicio por el asesinato de una hincha de Rosario Central

El próximo 5 de octubre dará inicio el juicio contra tres personas acusadas del asesinato de Ivana Garcilazo, una joven hincha de Rosario Central, quien fue asesinada a causa de una pedrada en 2023, tras un clásico ante Newell's en el estadio Gigante de Arroyito.

El proceso se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal de la ciudad, donde se juzgará a Ariel Cabrera, Juan José Massón y Damián Reifenstuel. Este debate se extenderá hasta el 22 de octubre, según confirmaron fuentes del ámbito judicial.

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El tribunal estará conformado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico, quienes deberán evaluar la culpabilidad de los acusados y decidir si se imponen las penas solicitadas por la fiscalía, que van de 30 a 33 años de prisión para cada uno.

El crimen de Ivana, de 32 años, ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando regresaba a su hogar después de asistir al partido en el estadio de Rosario Central.

Mientras se desplazaba en moto, que era conducida por su novio, fue impactada en la cabeza por una piedra, lo que le causó un traumatismo de cráneo grave, y falleció poco tiempo después.

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El ataque, llevado a cabo por hinchas de Newell's, sucedió en la intersección de Ovidio Lagos y Montevideo.

Días después del hecho, Cabrera y Massón se entregaron a las autoridades, mientras que Reifenstuel logró escapar de la ciudad y permaneció prófugo durante un año y medio, hasta que fue localizado en Bolivia y extraditado a Argentina el año pasado.