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Fecha confirmada del juicio por el asesinato de Ivana Garcilazo tras un clásico

Ivana Garcilazo fue asesinada de una pedrada tras un clásico frente a Newell's en 2023. Hay tres imputados por el hecho.

01/09/2026 | 19:35Redacción Cadena 3

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El 5 de octubre se inicia el juicio por el asesinato de una hincha de Rosario Central

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El próximo 5 de octubre dará inicio el juicio contra tres personas acusadas del asesinato de Ivana Garcilazo, una joven hincha de Rosario Central, quien fue asesinada a causa de una pedrada en 2023, tras un clásico ante Newell's en el estadio Gigante de Arroyito.

El proceso se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal de la ciudad, donde se juzgará a Ariel Cabrera, Juan José Massón y Damián Reifenstuel. Este debate se extenderá hasta el 22 de octubre, según confirmaron fuentes del ámbito judicial.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tribunal estará conformado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico, quienes deberán evaluar la culpabilidad de los acusados y decidir si se imponen las penas solicitadas por la fiscalía, que van de 30 a 33 años de prisión para cada uno.

El crimen de Ivana, de 32 años, ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando regresaba a su hogar después de asistir al partido en el estadio de Rosario Central. 

Mientras se desplazaba en moto, que era conducida por su novio, fue impactada en la cabeza por una piedra, lo que le causó un traumatismo de cráneo grave, y falleció poco tiempo después.

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/Fin Código Embebido/

El ataque, llevado a cabo por hinchas de Newell's, sucedió en la intersección de Ovidio Lagos y Montevideo. 

Días después del hecho, Cabrera y Massón se entregaron a las autoridades, mientras que Reifenstuel logró escapar de la ciudad y permaneció prófugo durante un año y medio, hasta que fue localizado en Bolivia y extraditado a Argentina el año pasado.

Lectura rápida

¿Qué evento se inicia el 5 de octubre?
El juicio contra tres acusados por el asesinato de Ivana Garcilazo.

¿Quién fue Ivana Garcilazo?
Una hincha de Rosario Central que fue asesinada a pedradas en 2023.

¿Cuándo ocurrió el asesinato?
El 30 de septiembre de 2023, tras un partido entre Rosario Central y Newell's.

¿Dónde se llevará a cabo el juicio?
En el Centro de Justicia Penal de Rosario.

¿Qué penas se solicitan para los imputados?
La fiscalía pide entre 30 y 33 años de prisión para cada uno.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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