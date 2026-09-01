Alerta por fuertes tormentas y posible granizo en Buenos Aires para este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para este miércoles 2 de septiembre en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires.

El fenómeno podría estar acompañado por lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, con posibles complicaciones para la circulación y las actividades habituales.

Según el pronóstico, las condiciones más inestables se concentrarán en la zona serrana y el sudoeste bonaerense, aunque también alcanzarán localidades del centro y el este provincial.

Qué zonas están bajo alerta

El aviso comprende diferentes áreas de la provincia.

En la zona serrana, están incluidos Benito Juárez, Lobería, Necochea y Tandil. En el centro-sudoeste, la alerta alcanza a Caleu Caleu y Hucal.

También están bajo advertencia localidades del centro como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga, Mar Chiquita y General Pueyrredón.

En la zona baja, el aviso incluye Azul, Rauch y Tapalqué, además de sectores de Benito Juárez y Tandil.

En el sudoeste bonaerense, comprende el norte de Bahía Blanca, el oeste de Patagones y Villarino, Puan y sectores de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist.

Qué significa la alerta amarilla

El nivel amarillo del SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Se trata del primer nivel de la escala de alertas, por debajo del naranja y el rojo. La recomendación es mantenerse informado sobre la evolución del pronóstico y tomar medidas preventivas ante la llegada de las tormentas.

Las recomendaciones ante las tormentas

Ante la posibilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica, granizo y ráfagas, el SMN recomienda:

Permanecer en lugares cerrados y seguros durante la tormenta.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

Evitar circular por calles que puedan anegarse.

Retirar del exterior objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan desprenderse.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, este miércoles se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 21 grados.

Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, mientras que por la tarde se espera mayor nubosidad y hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del jueves. Luego, las condiciones tenderían a mejorar y se anticipan jornadas con cielo parcialmente nublado para el viernes y el sábado.