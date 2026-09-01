Uber respondió por el robo a un jubilado en Córdoba: inhabilitó al conductor

FOTO: Uber respondió por el robo a un jubilado en Córdoba.

Uber emitió un comunicado luego de la denuncia de una familia de Córdoba que acusó a un conductor de la aplicación de haberle robado $1.670.000 a un jubilado, dinero que acababa de cobrar en concepto de su jubilación.

El episodio ocurrió cuando el hombre regresaba a su casa en Villa Revol junto a su nieto, Misael Barzola. Según relató el joven a Cadena 3, habían solicitado un viaje desde el centro de la ciudad luego de cobrar la jubilación y realizar algunas compras.

Al llegar al domicilio, Misael bajó del vehículo para ayudar a su abuelo, quien tiene dificultades para caminar. De acuerdo con su denuncia, en ese momento el conductor habría tomado una mochila que contenía el dinero y escapado del lugar.

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La familia realizó una denuncia policial y también acudió a la Fiscalía N° 4 de Córdoba. Además, aseguró contar con imágenes de cámaras de seguridad que registraron el momento.

Qué dijo Uber sobre el caso

Ante la denuncia, Uber informó que activó su protocolo interno de investigación apenas recibió el reporte a través de la aplicación.

La empresa señaló que su equipo de Soporte de Seguridad se contactó con las partes involucradas y que se puso a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación.

Según el análisis realizado hasta el momento, el viaje había sido solicitado por un usuario y aceptado por un conductor cuya documentación personal y la del vehículo se encontraban verificadas. Uber también indicó que el socio conductor contaba con un certificado de antecedentes penales sin anotaciones.

La compañía aseguró además que el viaje "concluye sin inconvenientes en el punto de destino", de acuerdo con los registros analizados.

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Sin embargo, Uber aclaró que la investigación continúa abierta y que adoptó medidas preventivas mientras se determina qué ocurrió.

Entre esas medidas, la empresa confirmó que decidió inhabilitar preventivamente la cuenta del conductor señalado en la denuncia, hasta que las autoridades públicas esclarezcan la situación.

La denuncia de la familia

Misael Barzola sostuvo que el conductor aprovechó el momento en que ayudaba a su abuelo a descender del vehículo para llevarse la mochila.

Según su relato, las cámaras de seguridad muestran al conductor tomando el bolso, colocándolo sobre sus piernas y luego retirándose del lugar.

La mochila contenía, de acuerdo con la denuncia, $1.670.000 correspondientes al dinero que el jubilado había cobrado ese día.

La familia también manifestó que, al momento de realizar la denuncia, surgió información según la cual el vehículo utilizado para el viaje figuraría como dado de baja y tendría un pedido relacionado con una denuncia de robo.

La investigación judicial deberá determinar ahora qué ocurrió durante el viaje y si existe responsabilidad penal por parte del conductor señalado por la familia. Uber, en tanto, indicó que mantendrá abierto su proceso interno y colaborará con las autoridades.