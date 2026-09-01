Le robaron el celular, vaciaron sus cuentas y chantajearon a su pareja: tres condenados en Córdoba

FOTO: Le robaron el celular en un boliche y usaron sus videos íntimos para extorsionar.

Tres personas fueron condenadas en Córdoba por su participación en una maniobra que incluyó el vaciamiento de billeteras virtuales y la extorsión a una pareja con videos íntimos encontrados en un celular robado. En un juicio abreviado, recibieron penas de entre un año y medio y tres años de prisión y acordaron un resarcimiento total de 3,5 millones de pesos para las víctimas.

El caso comenzó en noviembre de 2025, cuando a una joven le sustrajeron el teléfono mientras estaba en un boliche de las afueras de la ciudad. Esa misma madrugada, los delincuentes lograron desbloquear el dispositivo y acceder a su contenido.

Al encontrar videos íntimos, buscaron en WhatsApp el contacto de su pareja y le enviaron una de las grabaciones. La exigencia fue una transferencia de 400 mil pesos a cambio de no difundir el material.

La pareja pagó, pero las demandas de dinero continuaron y las víctimas realizaron la denuncia. Además del chantaje, los delincuentes accedieron a las billeteras virtuales de la dueña del celular y las vaciaron.

"Una vez que la víctima pagó, el delincuente que tiene el material sabe que tiene una palanca, un arma con la cual seguir exigiendo y extorsionando", explicó a Cadena 3 Franco Pilnik, fiscal de Instrucción de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

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Las condenas recayeron sobre los hermanos Mario Gómez Reynoso y Natalia Gómez Reynoso, y sobre Sergio Daniel Ramírez, un vecino que facilitó su cuenta para recibir dinero de la maniobra.

Pilnik precisó que el autor de la extorsión recibió tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Su hermana fue condenada a un año y medio por su participación en el fraude mediante la generación de enlaces de pago para vaciar la billetera virtual. El vecino recibió tres años de prisión de ejecución condicional.

Sobre la sustracción del teléfono, el fiscal señaló que habría ocurrido mediante una maniobra al descuido, sin que la joven lo advirtiera. Sin embargo, aclaró que no se pudo determinar si quien después tuvo el aparato en su poder fue también quien lo robó.

Tampoco se estableció cómo lograron desbloquearlo. La víctima planteó la posibilidad de que alguien hubiera observado el código mientras ella lo ingresaba. "Es una de las hipótesis, no confirmada", puntualizó Pilnik.

El seguimiento de las transferencias fue decisivo para identificar a los involucrados. "La ruta del dinero es fundamental a la hora de hacer el seguimiento de los fraudes y de los delitos económicos en general", sostuvo el fiscal.

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En este caso, las cuentas receptoras estaban vinculadas con la hermana de quien tenía el teléfono y con un vecino. Esa cercanía permitió avanzar con mayor rapidez, porque no hubo una dispersión de los fondos entre numerosas cuentas, como sucede en otras maniobras.

Pilnik explicó que las llamadas "cuentas mulas", utilizadas para recibir y mover dinero, suelen dificultar las investigaciones. El problema no se limita al tiempo de respuesta de las entidades: cada nueva transferencia puede requerir otro pedido de información para reconstruir el recorrido.

Como ejemplo, señaló que el paso del dinero por diez cuentas puede demandar diez oficios sucesivos. Aunque cada respuesta llegue en una semana, completar ese rastreo puede llevar diez semanas.

El fiscal agregó que, en otras causas, aparecen cuentas a nombre de personas en situación de indigencia que viven en distintas provincias. También advirtió que el seguimiento se vuelve más complejo cuando los fondos se convierten en criptoactivos. En el caso investigado, los titulares de las cuentas estaban en Córdoba.

Pilnik señaló que ya había intervenido en otra investigación en la que los delincuentes controlaban un celular mediante aplicaciones de acceso remoto, del tipo de TeamViewer. Además de vaciar las cuentas, encontraron contenido íntimo y lo utilizaron para extorsionar a la víctima. "No es el primer caso que vemos", afirmó.

Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.