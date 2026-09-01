Revelan que los más pobres pagan más impuestos: "Este punto requiere un conjunto de medidas"

El sistema tributario argentino vuelve a quedar bajo la lupa a partir de un informe de Argent Data y Fundar que señala una fuerte desigualdad en la carga impositiva: los sectores de menores ingresos destinan más del 35% de sus ingresos al pago de impuestos, mientras que los sectores más ricos afrontan una carga inferior al 25%. Para analizar esta situación, el contador Lucio Cardinale Lagomarsino, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral, explicó las razones detrás de esta estructura.

Según Cardinale Lagomarsino, el problema está directamente relacionado con el diseño del sistema tributario argentino. “Lo que nos dice básicamente es cómo está diseñado nuestro sistema tributario y qué impuestos tenemos”, explicó. En Argentina tienen un peso muy importante los impuestos al consumo, especialmente el IVA, que son más sencillos de recaudar en un contexto donde la informalidad económica tiene una dimensión muy importante.

La diferencia puede visualizarse fácilmente en una compra cotidiana. Una persona que tiene bajos ingresos destina una proporción mucho mayor de su dinero al consumo de alimentos, ropa o servicios. Sin embargo, cuando compra un producto, paga el mismo IVA que una persona de ingresos mucho más elevados. “Cuando va al supermercado a comprar un sachet de leche, paga lo mismo de impuestos”, explicó el especialista. Por eso, el IVA es considerado un impuesto regresivo: pesa proporcionalmente más sobre quienes menos tienen.

En los sistemas tributarios de los países desarrollados ocurre, en general, lo contrario. Allí suele tener mayor participación la imposición progresiva, como los impuestos a las ganancias y al patrimonio. La explicación está también en los niveles de formalidad: cuanto más exteriorizados están los ingresos y la riqueza, más herramientas tiene el Estado para gravarlos directamente. En Argentina, en cambio, resulta más sencillo recaudar sobre el consumo que capturar determinadas expresiones de riqueza.

La paradoja es que la informalidad no significa necesariamente quedar afuera del sistema impositivo. Cardinale Lagomarsino explicó que, aunque la presión tributaria general argentina ronda entre el 26% y el 27% del PBI, cuando se calcula sobre la actividad formal el porcentaje se acerca al 50%. “Hay impuestos de los que no podés evitar pagar”, señaló, porque buena parte de los tributos ya están incorporados al precio de los bienes y servicios que consume la población.

Frente a la posibilidad de una futura reforma tributaria, el especialista consideró que no alcanzaría con modificar un impuesto de manera aislada. “En el punto en el que estamos hoy requiere de un conjunto de medidas”, sostuvo, y remarcó que el primer desafío debería ser reducir la informalidad. A su criterio, ninguna suba, baja o creación de nuevos impuestos podrá modificar sustancialmente la estructura del sistema si no se aborda previamente ese problema.

También fue consultado por la posibilidad de incrementar la carga sobre las grandes fortunas. Cardinale Lagomarsino consideró que puede generar alguna recaudación adicional, pero advirtió que su impacto sería relativamente marginal frente al problema estructural. “Es muy difícil” que una medida de ese tipo cambie por sí sola la estructura tributaria argentina, planteó durante la entrevista.

La lógica regresiva tampoco termina en los impuestos nacionales. El especialista explicó que las provincias tienen una estructura similar y que alrededor del 75% de la recaudación propia provincial proviene de Ingresos Brutos. Se trata de otro impuesto que, en buena medida, termina trasladándose a los precios y que finalmente impacta sobre el consumidor. De esta manera, el debate tributario argentino no pasa solamente por cuánto se recauda, sino también por quién termina soportando el peso de esa recaudación.

Entrevista de Hernán Funes.