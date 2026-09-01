Fundación SuperAdaptados ya inscribe para Semillero Joven Aprendiz

FOTO: Decenas de jóvenes ya se han capacitado en la Fundación SuperAdaptados

La Fundación SuperAdaptados abrió las inscripciones para una nueva edición de Semillero Joven Aprendiz, un programa donde personas mayores de 18 años con discapacidad motriz pueden capacitarse y desarrollar nuevas habilidades.

Durante la formación se abordarán contenidos vinculados a procesos productivos y desarrollo de habilidades blandas, combinando aprendizaje práctico con herramientas que permitan a cada participante descubrir y potenciar sus capacidades.

Las actividades –con un cupo de 30 personas– se desarrollarán de manera presencial los lunes y miércoles de 9 a 13 en la sede de Fundación SuperAdaptados, avenida Donato Álvarez 7084, en la ciudad de Córdoba.

La Fundación SuperAdaptados cuenta además con el acompañamiento de empresas e instituciones que apoyan el desarrollo de sus actividades y proyectos.

Entre ellas se encuentran Stellantis, Send Box, Accenture, Universidad Siglo 21, Universidad Católica de Córdoba, y el Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, a través de la Secretaría General de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia de Córdoba.

Las personas interesadas pueden completar este formulario de inscripción y conocer los requisitos para participar.