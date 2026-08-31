Conmovedora historia de un matrimonio que adoptó a cinco hermanitos: “Nos salió del alma”

Ángel Mangas y Marina Casella, un matrimonio de la localidad bonaerense de Henderson que lleva diez años de relación, decidieron transformar sus vidas por completo al emprender el camino de la adopción.

En diciembre de 2025, la pareja le dio la bienvenida a sus primeros dos hijos, dos pequeños de uno y dos años de edad.

Sin embargo, durante las entrevistas del proceso judicial, los profesionales les revelaron que los niños tenían otros tres hermanos mayores, cuyos expedientes habían sido separados para agilizar su adoptabilidad individual, una realidad que caló hondo en el corazón de los flamantes padres.

Aunque el deseo de adoptar a los cinco hermanos nació de inmediato, las limitaciones económicas y habitacionales los obligaron a actuar de manera paulatina.

De este modo, en el mes de mayo lograron incorporar al tercer hermanito, mientras continuaban manteniendo un estrecho contacto con los dos más grandes a través de videollamadas todos los domingos.

Marina confesó a Cadena 3 que durante ese tiempo vivieron una "felicidad incompleta", sintiendo que de algún modo les estaban fallando a los pequeños al mantenerlos separados.

El reto habitacional de albergar a una familia que hoy tiene niños de 2, 3, 6, 7 y 10 años requirió un enorme esfuerzo y la solidaridad de la comunidad.

Marina, quien se desempeña como profesora de inglés desde hace doce años en escuelas públicas y en su propia academia, y Ángel, que trabaja doble turno manejando un camión de día y en una hamburguesería de noche, salieron a buscar ayuda.

Gracias a un préstamo sin intereses provisto por personas empáticas, lograron terminar la planta baja de su casa y ya planifican la construcción de la planta alta para que cada niño tenga la comodidad que merece.

Pasar de ser dos personas a convertirse en una familia de siete de la noche a la mañana fue descrito por el matrimonio como un hermoso "tsunami", que les cambió la vida.

Los niños se han adaptado de forma excelente a su nueva rutina, asistiendo todos al mismo colegio, practicando deportes y estudiando inglés.

Entre tantas vivencias, Ángel y Marina recordaron con profunda emoción la primera mañana en la que todos desayunaron juntos, momento en el cual el hijo de siete años le expresó a su madre la inmensa felicidad que sentía de que los siete estuvieran finalmente unidos.

Finalmente, Marina aprovechó el espacio radial para alentar a otras familias argentinas a inscribirse en el registro de adoptantes sin limitar su búsqueda únicamente a bebés, destacando que la satisfacción y el amor que devuelven los niños más grandes es una experiencia gigante e inexplicable.

Con la convicción de haber cumplido una misión de vida trascendental, el matrimonio agradeció la difusión de su historia para visibilizar la importancia de no separar a los hermanos en los procesos de adopción.

Entrevista de "Turno Noche".