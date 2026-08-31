Schmuck va por la intendencia de Rosario: "Por supuesto que yo concejala no voy a volver a ser"

María Eugenia Schmuck, actual presidenta del Concejo Municipal, volvió a instalarse en el centro de la conversación política de Rosario al hablar de la ciudad que viene, de la renovación que necesita la peatonal Córdoba y, especialmente, de las elecciones municipales del próximo año. La presidenta del Concejo Municipal reconoció que es “una de las posibles candidatas” de Unidos para disputar la Intendencia, aunque evitó anticipar una definición y sostuvo que las decisiones electorales deberán tomarse de manera colectiva. “Por supuesto que yo concejala no voy a volver a ser”, marcó.

Schmuck se encontraba participando del Business Forum, que en esta tercera edición incorporó una jornada adicional y se extenderá durante cinco días debido a la cantidad de compradores internacionales y empresas participantes. “Esta es la primera edición que va a ser de cinco días por la cantidad de compradores internacionales y de empresas”, destacó. El objetivo, explicó, es generar un ámbito para que las empresas santafesinas puedan vender al exterior y para que compradores de distintos países conozcan directamente la producción de la provincia.

La dirigente rosarina destacó además el cambio de estrategia que implica traer a los compradores internacionales a Santa Fe en lugar de que sean únicamente los empresarios locales quienes deban viajar al exterior en busca de oportunidades. “Lo que hacemos es este esfuerzo increíble de traer a todos estos compradores a la ciudad de Rosario y trabajar para que la provincia de Santa Fe pueda exponer los mejores productos de sus empresas y poder seguir aumentando la exportación”, sostuvo. Para Schmuck, se trata de una herramienta concreta para fortalecer el perfil productivo de la ciudad y de toda la provincia.

Pero la conversación rápidamente se trasladó hacia la Rosario cotidiana y hacia uno de los lugares más emblemáticos del centro: la peatonal Córdoba. Schmuck respaldó la posibilidad de impulsar una transformación que incluya bares culturales, gastronomía y actividades nocturnas. “Cuando las recetas no funcionan, hay que intentar algo diferente”, planteó. Según explicó, durante años se intentó recuperar la peatonal apelando a la nostalgia de lo que había sido en otras décadas, pero “las costumbres cambiaron, las generaciones cambiaron”.

La presidenta del Concejo recordó aquella peatonal en la que las familias rosarinas iban a comer, a tomar algo y a realizar sus compras durante los fines de semana. Sin embargo, señaló que después de la pandemia se produjo un cambio profundo en los hábitos. “Hay que empezar a pensar por qué la peatonal después de la pandemia, a las 6, 7 de la tarde, muere”, sostuvo. Para Schmuck, una de las causas centrales es la falta de propuestas que excedan la actividad comercial tradicional.

Por eso planteó promover inversiones y generar una oferta que permita recuperar la circulación durante la tarde y la noche. “Me parece que sería muy interesante pensar en promover inversiones en el lugar de locales gastronómicos con alguna oferta cultural”, explicó. La idea no se limitaría a bares bailables o boliches, sino que podría abarcar distintas propuestas, desde un after office hasta actividades culturales y gastronómicas que extiendan la vida del centro más allá del horario comercial.

En ese mismo sentido, Schmuck consideró necesario resolver el problema del estacionamiento nocturno. “Hay convenios con las playas de estacionamiento que están en el lugar”, propuso, en referencia a las cocheras que actualmente cierran alrededor de las 7 u 8 de la noche. La dirigente puso como ejemplo los eventos que se realizan en la Bolsa de Comercio o las funciones teatrales de la zona, donde muchas veces quienes concurren encuentran dificultades para estacionar una vez finalizada la jornada comercial.

La discusión sobre la peatonal terminó funcionando como una puerta de entrada hacia la cuestión política. Consultada directamente sobre si será candidata a intendenta en 2027, Schmuck respondió: “Obviamente, soy una de las posibles candidatas el año que viene en Unidos”. Sin embargo, aclaró que el objetivo será presentar “a las mejores y los mejores hombres” para conformar una interna competitiva y mantener al oficialismo al frente de la ciudad. “Yo creo que el año que viene tenemos que poner a nuestros mejores candidatos en Unidos”, afirmó.

Schmuck también defendió la gestión municipal y recordó el contexto en el que comenzó esta etapa política. “Hay que recordar de dónde venimos”, sostuvo, al mencionar que tres años atrás Rosario atravesaba una situación de extrema gravedad vinculada con la violencia y el abandono institucional. “Recuperamos el orden, ahorramos, generamos obra pública en provincia y municipio y ahora hay que trabajar para el bienestar de los rosarinos”, afirmó. Para la concejala, la próxima etapa debe concentrarse en consolidar lo conseguido y avanzar sobre las cuestiones que todavía están pendientes.

Finalmente, dejó una definición concreta sobre su futuro inmediato: “Concejal no voy a volver a ser”. Sobre la posibilidad de que Pablo Javkin busque un tercer mandato como intendente, evitó confrontar y dijo que esa discusión todavía no es el momento de resolverla. “Yo eso lo voy a conversar con él. Yo converso con él todos los días sobre todos los temas”, explicó, y describió su vínculo político con el intendente como el de “una pareja política desde hace mucho tiempo”. La definición electoral, insistió, deberá surgir de Unidos y no de decisiones individuales. “Cuando uno tiene el desafío de gobernar la ciudad no pueden ser decisiones individuales, tienen que ser decisiones colectivas”, concluyó.

Entrevista de Alberto Lotuf.