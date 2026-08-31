Los Pumas 7's llevan a sus estrellas a los Juegos Suramericanos: "Vamos por todo y por el oro"

Los Pumas 7's desembarcarán con todo su potencial en los Juegos Suramericanos de Rosario. El seleccionado argentino, consolidado como uno de los mejores equipos del mundo, aprovechará la competencia para buscar la medalla dorada y comenzar a construir su mejor versión de cara al próximo Circuito Mundial.

“Vamos con todo a construir equipo, juego y por el oro”, resumió Joaquín Pellandini, uno de los referentes, sobre los objetivos del plantel argentino.

La competencia tendrá un valor especial para el cuerpo técnico y los jugadores. No sólo habrá una medalla en juego: también será una oportunidad para sumar rodaje antes del exigente calendario internacional.

“El torneo nos viene muy bien. El año pasado nos faltó competencia y nos dimos cuenta cuando empezó el circuito”, reconoció Pellandini.

Argentina se presentará con sus principales figuras. Entre los jugadores que realizan la preparación se encuentran Marcos Moneta, una de las grandes estrellas del rugby seven mundial, Luciano González, Santiago Álvarez, Santiago Mare y el propio Pellandini. La lista definitiva será confirmada más cerca del comienzo del torneo.

Por la dinámica del Circuito Mundial, no es frecuente que los Pumas 7's puedan competir ante el público argentino. Por eso, la presentación en Rosario genera una expectativa especial dentro del plantel.

“Jugamos algunos veranos en Pinamar y Mar del Plata y fue tremendo el cariño de la gente. Para nosotros, estando lejos, se ve o se siente por las redes, pero es distinto. Va a ser increíble, tanto para nosotros como para la gente”, expresó Pellandini.

El rugby de los Juegos Suramericanos se disputará entre el 17 y el 19 de septiembre en el Hipódromo de Rosario. Allí, los Pumas 7's buscarán aprovechar el impulso del público local para quedarse con el oro y llegar con competencia al inicio de una nueva temporada mundial.

El plantel que realiza la preparación

* Santiago Álvarez

* Martiniano Arrieta

* Juan Patricio Batac

* Francisco Calello

* Pedro De Haro

* Ignacio Díaz

* Sebastián Dubuc

* Bautista Estofan

* Mateo Fossati

* Luciano González

* Matteo Graziano

* Santiago Mare

* Juan Cruz Massun

* Marcos Moneta

* Joaquín Pellandini

* Gregorio Pérez Pardo

* Santiago Vera Feld

* Santino Zangara