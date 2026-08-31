En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Este lunes 31 de agosto, Tucumán presenta un clima mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre 9° y 26°. La humedad se mantiene en un 60%, ideal para disfrutar del aire libre.

31/08/2026 | 12:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 31 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo despejado con una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para este lunes 31 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. No se anticipan lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con un clima mayormente despejado. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 27°. El miércoles 2 de septiembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 31°. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 34°. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 25°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf