Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo despejado con una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se sitúa en 1013 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para este lunes 31 de agosto, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 26°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. No se anticipan lluvias, lo que favorece las actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentan con un clima mayormente despejado. El martes 1 de septiembre, la mínima será de 15° y la máxima de 27°. El miércoles 2 de septiembre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 31°. El jueves 3 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima de 34°. Finalmente, el viernes 4 de septiembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 25°.