Callejero Fino sigue detenido: su novia Jessica Belén se pronunció sobre su estado

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- El cantante de música RKT, conocido artísticamente como Callejero Fino, permanece detenido e incomunicado en la Comisaría n.º 4 de Benavidez, aguardando prestar declaración ante la Justicia tras ser arrestado por la portación de un arma de guerra.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el músico y su acompañante, identificado como Steven Joel Ricca, fueron detenidos por circular en una Volkswagen Amarok sin patente. Durante la inspección del vehículo, se encontró una pistola Glock calibre 40 con la numeración suprimida, lo que llevó a su arresto.

Habló Jessica Belén, la novia de Callejero Fino

Jessica Belén, quien mantiene una relación con el cantante desde hace varios años, utilizó sus redes sociales para informar sobre el estado de salud de Callejero Fino. "Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo incondicional que tienen. Natanael está bien, su familia también. Sepan entender si no llego a responder a todos; son muchos mensajes", expresó.

Además, se refirió a la difícil situación legal que enfrenta el artista, quien podría enfrentar la privación de libertad tras ser hallado en posesión de un arma de guerra. "Ahora sí me voy a descansar, no doy más, mañana será otro día", concluyó la prometida del cantante.

Por otro lado, la discográfica del artista emitió un comunicado sobre la situación, aunque evitó brindar detalles sobre la investigación judicial. Informaron que serán ellos quienes compartan información veraz sobre el caso.

"Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes. Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial", comunicaron.

En este contexto, solicitaron hermetismo a su entorno y a los medios de comunicación, en respeto al cantante: "Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento. Agradecemos la comprensión y el respeto".