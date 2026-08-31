Caso Candela Rodríguez: 15 años del crimen que conmocionó a Argentina y exige justicia

Buenos Aires, 31 agosto (NA) – Quince años se cumplen del secuestro y crimen de Candela Rodríguez, la menor de 11 años que estuvo cautiva varios días hasta que fue asesinada. Se trata del caso que alzó la voz de justicia y que todavía enmarca una de las causas más emblemáticas de la historia policial argentina.

El 22 de agosto de 2011, Candela fue secuestrada en el partido bonaerense de Hurlingham cuando se dirigía a encontrarse con amigas. Desde ese momento su mamá, Carola Labrador; vecinos y compañeros de escuela se unieron en la búsqueda de la menor, mientras la Policía de la provincia de Buenos Aires realizó diversos operativos.

Al momento del hecho, el padre de la niña se encontraba preso por un caso de piratería del asfalto y robo, por lo que desde hacía meses que no tenía contacto con ella.

Durante días la búsqueda no cesó y hasta famosos se unieron en el pedido de aparición con vida, pero el caso tuvo un triste desenlace cuando el 31 de agosto de ese año, por la tarde, se halló el cuerpo de Candela al costado de la Autopista del Oeste.

Dicha escena es una de las que más recorrió el país. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se acercó hasta el lugar con la madre de la menor, quien reconoció el cuerpo de su hija: "¡Me mataron a mi hija, por Dios!", se la escuchó gritar.

La causa estuvo marcada por irregularidades y se llevaron a cabo dos juicios. El primero ocurrió en 2017, donde Hugo Bermúdez y Leonardo Jara fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Gabriel Gómez recibió una pena de cuatro años de cárcel.

Dichas sentencias quedaron firmes en junio de 2026 cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de las defensas.

Recién en 2024 se realizó el segundo debate en el cual el Tribunal Oral número 6 de Morón absolvió a Miguel Ángel "Mameluco" Villalba y otros tres acusados de ser los autores intelectuales por el secuestro y crimen de Candela.