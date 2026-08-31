La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 31 de agosto.
El sorteo número 41344 de La Previa se realizó el lunes 31 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 0764, correspondiente a la interpretación tradicional A primera (Llanto).
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo 41344, correspondiente al juego La Previa, se llevó a cabo el lunes 31 de agosto a las 10:15. El número a la cabeza fue 0764, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Llanto).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 0764
2° 0787
3° 4103
4° 7330
5° 5942
6° 7515
7° 1943
8° 0352
9° 7342
10° 4280
11° 4162
12° 2715
13° 7126
14° 7023
15° 5757
16° 1121
17° 7775
18° 8022
19° 1515
20° 4325
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41344 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 31 de agosto a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 0764.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Llanto).
¿Cuáles son los primeros números ganadores?
Los primeros números son 0764, 0787, 4103, 7330, 5942.