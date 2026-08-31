Accedieron a la sala de periodistas en Casa Rosada y robaron objetos
El hecho genera fuerte preocupación entre los trabajadores de prensa por la seguridad en uno de los edificios más emblemáticos del país.
31/08/2026 | 10:29Redacción Cadena 3
FOTO: Casa Rosada.
-
Audio. Accedieron a la sala de periodistas en Casa Rosada y robaron objetos
Juntos
En un incidente que generó alarma entre la prensa acreditada, desconocidos ingresaron a la sala de periodistas de Casa Rosada, revolvieron pertenencias y sustrajeron objetos de menor valor.
El hecho ocurrió en un espacio que, por normativa, tiene acceso estrictamente limitado.
“Es una sala que está dentro de la Casa de Gobierno, donde tenemos acceso los periodistas y Casa Militar”, indicaron.
Un espacio que debería ser seguro
La sala de periodistas funciona como área de trabajo para los profesionales de medios que cubren la actividad oficial.
El hecho de que personas ajenas hayan logrado entrar, revolver bolsos y llevarse objetos, pone en evidencia una falla en los controles de seguridad internos.
Los periodistas afectados expresaron inquietud por la vulnerabilidad de sus pertenencias en un entorno que, por su ubicación y por las restricciones de ingreso, debería ofrecer mayores garantías.
El episodio no solo afecta a quienes trabajan a diario en ese espacio. También plantea interrogantes sobre los protocolos de control dentro de la propia Casa de Gobierno, un edificio de máxima sensibilidad institucional.
Preocupación y pedidos de explicaciones
La comunidad periodística se pregunta qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares se repitan. El acceso restringido que caracteriza a esa sala hace que el ingreso de personas no autorizadas resulte especialmente llamativo y preocupante.
Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre cómo lograron entrar los intrusos ni si existen registros de seguridad que permitan identificarlos. Tampoco se informó oficialmente sobre eventuales cambios en los controles de acceso.
Informe de Ariel Rodríguez.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la sala de periodistas de la Casa Rosada? Desconocidos ingresaron, revolvieron pertenencias y sustrajeron objetos de menor valor.
¿Quiénes fueron los afectados por el incidente? Los periodistas que trabajan en la sala de la Casa de Gobierno.
¿Cuándo sucedió el hecho? Recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.
¿Dónde sucedió el incidente? En la sala de periodistas de la Casa Rosada, un área con acceso restringido.
¿Por qué es preocupante este incidente? Revela una falla en los controles de seguridad internos y plantea interrogantes sobre la protección de las pertenencias de los periodistas.