Accedieron a la sala de periodistas en Casa Rosada y robaron objetos

En un incidente que generó alarma entre la prensa acreditada, desconocidos ingresaron a la sala de periodistas de Casa Rosada, revolvieron pertenencias y sustrajeron objetos de menor valor.

El hecho ocurrió en un espacio que, por normativa, tiene acceso estrictamente limitado.

“Es una sala que está dentro de la Casa de Gobierno, donde tenemos acceso los periodistas y Casa Militar”, indicaron.

Un espacio que debería ser seguro

La sala de periodistas funciona como área de trabajo para los profesionales de medios que cubren la actividad oficial.

El hecho de que personas ajenas hayan logrado entrar, revolver bolsos y llevarse objetos, pone en evidencia una falla en los controles de seguridad internos.

Los periodistas afectados expresaron inquietud por la vulnerabilidad de sus pertenencias en un entorno que, por su ubicación y por las restricciones de ingreso, debería ofrecer mayores garantías.

El episodio no solo afecta a quienes trabajan a diario en ese espacio. También plantea interrogantes sobre los protocolos de control dentro de la propia Casa de Gobierno, un edificio de máxima sensibilidad institucional.

Preocupación y pedidos de explicaciones

La comunidad periodística se pregunta qué medidas se adoptarán para evitar que situaciones similares se repitan. El acceso restringido que caracteriza a esa sala hace que el ingreso de personas no autorizadas resulte especialmente llamativo y preocupante.

Hasta el momento no trascendieron precisiones sobre cómo lograron entrar los intrusos ni si existen registros de seguridad que permitan identificarlos. Tampoco se informó oficialmente sobre eventuales cambios en los controles de acceso.

Informe de Ariel Rodríguez.