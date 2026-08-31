Liberaron el tránsito en el puente Rosario-Victoria tras seis horas de corte

El tránsito sobre el puente Rosario-Victoria se encuentra seriamente afectado esta mañana como consecuencia de un accidente ocurrido en la cabecera del puente, donde se produjo una colisión frontal entre un camión Mercedes-Benz y un automóvil Renault Clío. El impacto provocó el vuelco del vehículo de menor porte y complicó las tareas para despejar rápidamente la calzada.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Rafael Rodríguez explicó que los cuatro ocupantes del Renault Clío, tres hombres y una mujer, sufrieron lesiones de diversa consideración, aunque todos se encontraban fuera de peligro. “La información que manejamos es que sufrieron lesiones de diversa consideración todos los ocupantes del auto, pero nos informaban de que estaban fuera de peligro”, señaló el funcionario.

Rodríguez confirmó además que ya se había iniciado el operativo para retirar el automóvil. “Ya están trabajando en la remoción del automóvil”, indicó, aunque advirtió que el vuelco del vehículo hacía más lentas las maniobras. “Luego del impacto el auto volcó, eso ralentiza las maniobras”, explicó, mientras pidió a los conductores que circularan con máxima precaución.

Ante el escenario de congestión, el funcionario remarcó que la principal recomendación para quienes debían atravesar el puente era tener paciencia. “La clave en esta mañana complicada para hacer el cruce hacia el río por el puente Rosario-Victoria es la paciencia”, sostuvo Rodríguez. También pidió respetar las indicaciones de quienes estaban trabajando en la zona: “Hay que tener precaución y obviamente respetar las indicaciones de la Gendarmería y de la Guardia Provincial.”

Respecto de los accesos, Rodríguez aclaró que no estaba previsto un corte adicional. “El corte está en la cabecera del puente Rosario-Victoria. No tenemos previsto otro corte”, informó. La estimación inicial indicaba que podían demandarse unas dos horas para liberar completamente la calzada, aunque, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde ese cálculo, las autoridades confiaban en una pronta normalización.

Desde el móvil de Cadena 3, ubicado en las inmediaciones del kilómetro 8, se describió un panorama de enorme congestión. La fila se extendía aproximadamente un kilómetro y medio o dos kilómetros antes del peaje, en dirección Rosario-Victoria. “Es un caos desde el kilómetro 8”, relató el periodista, quien describió largas filas de camiones, camionetas y automóviles que intentaban avanzar hacia Entre Ríos.

La situación también generaba demoras para quienes llegaban desde Victoria. Si bien esos vehículos podían avanzar, lo hacían “a muy baja velocidad” y con “una espera larga, extensa”. La fila de camiones era particularmente importante y se extendía durante varios kilómetros, mientras los conductores permanecían detenidos a la espera de que se liberara completamente el paso.

Uno de los automovilistas que permanecía varado contó al móvil que ya llevaba aproximadamente dos horas detenido. “Me dijeron lo menos tres horas. Yo ya hace dos horas que estoy parado acá”, relató. El hombre explicó que había intentado buscar una alternativa y dar la vuelta en la zona del peaje, pero finalmente desistió porque necesitaba llegar a Victoria y continuar luego hacia otros destinos.

“Es preferible la espera que tomar otra ruta”, resumió el conductor, dejando en evidencia la dificultad para encontrar un desvío conveniente ante la interrupción del tránsito. La congestión, además, se veía agravada por la gran cantidad de camiones que habitualmente utilizan este corredor para conectar Rosario con Victoria y continuar hacia distintos puntos de Entre Ríos.

Con el correr de los minutos, algunos vehículos comenzaron a avanzar lentamente. Según el reporte desde el lugar, la fila podía dividirse en dos sectores: los automóviles ubicados sobre el lado izquierdo empezaban a circular de a poco, mientras que los camiones permanecían con mayores dificultades. La recomendación, mientras continuaban las tareas de remoción, seguía siendo la misma: “Paciencia, calma”, para evitar maniobras riesgosas y permitir que los equipos de emergencia pudieran completar su trabajo.

Entrevista de Hernán Funes. Informe de Fernando Carrafiello.