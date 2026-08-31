Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este lunes 31 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo con nubes rotas y una temperatura de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 56%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 0.89 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica se mantiene en 1014 hPa.

El clima hoy lunes 31 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 24°. Las condiciones de viento serán suaves, con una humedad del 56% y una visibilidad de 10000 metros. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Córdoba se mantendrá estable. El martes 1 de septiembre, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 23°, con cielo despejado. Para el miércoles 2, las temperaturas oscilarán entre 11° y 29°, también con cielo despejado. El jueves 3, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 21°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el viernes 4, la mínima será de 10° y la máxima de 18°, con algunas nubes rotas.