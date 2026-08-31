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Colapinto busca sumar puntos en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza

El argentino buscará volver a sumar puntos, luego de las polémicas e insólitas sanciones que recibió en Países Bajos.

31/08/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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La Fórmula 1 y Colapinto desembarcan en Italia.

FOTO: La Fórmula 1 y Colapinto desembarcan en Italia.

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Buenos Aires, 31 agosto (NA) -- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) regresará al "Templo de la Velocidad" este fin de semana, participando en el Gran Premio de Italia, que corresponde a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este evento se desarrollará en el histórico Autódromo Nacional de Monza, un circuito que cuenta con solo 11 curvas y una longitud de 5,793 kilómetros.

El trazado es famoso por ser el circuito permanente más rápido del calendario de la Fórmula 1, donde los monoplazas pueden superar los 350 kilómetros por hora.

Este Gran Premio tiene la particularidad de ser el escenario del debut de Colapinto en la Fórmula 1, donde finalizó en el duodécimo lugar en 2024.

La actividad en el GP de Italia comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres, programadas para 7:30 y 11 de la mañana.

El sábado, los aficionados deberán madrugar nuevamente, ya que la tercera y última sesión de entrenamientos se llevará a cabo a las 7 de la mañana, y la actividad del día concluirá con la clasificación a las 11.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Italia está pautada para el domingo a las 10 de la mañana.

Colapinto llega a esta fecha del campeonato con la buena noticia de que Alpine confirmó su continuidad en la Fórmula 1 hasta el 2027, gracias a sus destacadas actuaciones en la temporada, donde ya ha sumado 19 puntos.

En la lucha por el título, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien acumula 242 puntos y aspira a convertirse en el campeón más joven de la historia a sus 20 años. Sus principales competidores son los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos a 60 puntos, mientras que el top 5 lo completan el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino que competirá en Italia?
Franco Colapinto es el piloto argentino que participará en el Gran Premio de Italia.

¿Cuándo se llevará a cabo la carrera?
La carrera del Gran Premio de Italia está programada para el domingo a las 10 de la mañana.

¿Dónde se realiza el Gran Premio?
El Gran Premio se llevará a cabo en el Autódromo Nacional de Monza.

¿Qué particularidad tiene el circuito de Monza?
Es conocido como el "Templo de la Velocidad" y es el circuito más rápido del calendario de la Fórmula 1.

¿Cuántos puntos ha sumado Colapinto en la temporada?
Colapinto ha acumulado 19 puntos en lo que va de la temporada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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