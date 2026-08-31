Trans Box S.R.L. preadjudicada para un nuevo espacio en Costa Salguero, pero con controversias

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) -- La empresa Trans Box S.R.L., que ya gestiona el hotel construido por el Gobierno de la Ciudad en el Parque Olímpico de Villa Soldati, ha sido recomendada para hacerse cargo de otro espacio clave en la Ciudad: el Espacio N.º 6 del Sector N.º 5 de Costa Salguero, ubicado dentro del Distrito Joven de la Costanera Norte.

La Comisión de Evaluación de Ofertas de la Dirección General de Concesiones y Permisos propuso preadjudicar a Trans Box la concesión por un periodo de diez años. La compañía presentó una oferta de $17.120.000 mensuales, la más alta entre las tres propuestas que superaron la evaluación técnica y más de seis veces superior al valor base de $2.820.000 establecido para la licitación.

Sin embargo, esta recomendación no implica una adjudicación definitiva, ya que el proceso debe continuar con instancias administrativas adicionales, que incluyen la posibilidad de impugnaciones y la formalización del contrato.

Trans Box, con CUIT 30-63857243-1, tiene su actividad y domicilio fiscal en Neuquén. Se presenta como proveedora de servicios de catering, hotelería, mantenimiento, limpieza, vigilancia y jardinería, especialmente en sectores como petróleo, gas y minería, que requieren operaciones en áreas alejadas de los centros urbanos.

La empresa hizo su debut en las concesiones de la Ciudad con el hotel del Parque Olímpico, que tiene una superficie de 9.930,98 metros cuadrados y capacidad para más de 200 huéspedes.

En la licitación actual, Trans Box fue la única oferente recomendada para operar un hotel por cinco años, con una propuesta de canon mensual de $31.099.000, que apenas supera la tasación de referencia de $31.020.000.

Recientemente, en Costa Salguero, la firma volvió a posicionarse en primer lugar, compitiendo con Explotaciones Coloniales S.R.L. y LJM Parking S.R.L.. Sin embargo, la oferta de COSU S.A. y GRUB S.A. fue descalificada antes de la evaluación económica por no cumplir con los requisitos mínimos del pliego.

Fuentes del sector de concesiones y servicios han informado que Trans Box podría estar enfrentando atrasos en el pago del canon correspondiente a la concesión del hotel en el Parque Olímpico. Esta información no se ha corroborado en los documentos públicos revisados, donde no aparecen intimaciones administrativas ni planes de pago relacionados con el contrato.

Si se confirma la existencia de estos incumplimientos, podrían surgir dudas sobre la supervisión del contrato en Villa Soldati y sobre los antecedentes que llevaron a la recomendación de otorgar a la misma empresa otro espacio en Costa Salguero.

Además, se ha mencionado que Trans Box contaría con la asistencia técnica de Francisco "Colo" Castelli, asociado al sector de servicios generales y vinculado a La Mantovana de Servicios Generales S.A.. Este supuesto apoyo no ha sido verificado en la documentación oficial ni aparece en el acta de preadjudicación de Costa Salguero.

La Mantovana se dedica a actividades de higiene profesional, mantenimiento integral de edificios y obras de infraestructura. Entre los nombres asociados a la empresa figuran Francisco Juan Castelli, Franco Castelli, Mario Agustín Castelli, Marcos Amoroso Copello, Carlos Adolfo Borghi, Gustavo Carlos Vides y Damián Ángel Roel.