Confirmaron el bono de $70 mil para jubilados y pensionados en septiembre: quiénes lo percibirán

El Gobierno nacional oficializó la entrega de un bono extraordinario de hasta $70.000 que se abonará durante el mes de septiembre a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida quedó formalizada este lunes mediante el Decreto 824/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

De acuerdo con lo establecido por la normativa, el refuerzo económico de $70.000 se liquidará de manera completa a quienes perciban un monto total menor o igual al haber mínimo previsional garantizado.

Para el cálculo del beneficio no se tomarán las prestaciones de forma individual, sino la suma total de los ingresos previsionales que recibe cada titular.

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Mecanismo de cobro y proporcionalidad

Para los beneficiarios que superen el haber mínimo, el pago del refuerzo se otorgará de forma proporcional:

Monto variable: cobrarán una suma equivalente hasta alcanzar el tope que resulte de sumar $70.000 al haber mínimo.

Alcance del beneficio: la medida incluye a titulares de prestaciones contributivas de la Anses, a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a pensiones no contributivas (por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables).

Condiciones: el bono se abonará por único titular —en pensiones compartidas se considerará como un solo beneficiario—, tendrá carácter no remunerativo y no sufrirá ningún tipo de descuento ni retención.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo ratificó el uso de estos refuerzos económicos para mitigar el desfasaje de las fórmulas previsionales anteriores, recordando que desde julio de 2024 los haberes se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.