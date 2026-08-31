La avanzada del Vaticano llega a Córdoba para ultimar la histórica visita del Papa
La delegación oficial definirá la logística en Fadea, donde se esperan más de dos millones de personas. La Iglesia pide evitar lecturas partidarias ante la expectativa nacional.
31/08/2026 | 08:39Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
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Radioinforme 3
Una comitiva del Vaticano, encabezada por un arzobispo, arribará este martes a Córdoba para definir los detalles organizativos y logísticos de la próxima visita del Papa a la provincia. Así lo confirmó el vocero del Arzobispado local, el padre Munir Bracco, quien destacó que la misa central en el predio de FAdeA prevé convocar a miles de fieles, con un fuerte flujo de asistentes provenientes de provincias vecinas.
A diferencia de la logística en Buenos Aires —donde se estiman 800 mil personas en el Monumento a los Españoles y una multitud aún mayor en Luján—, el Sumo Pontífice no pernoctará en la capital cordobesa, sino que regresará a la Nunciatura Apostólica porteña al término de la jornada.
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Organización e impacto de la visita
Alojamiento y convocatoria: el Arzobispado cordobés ya realiza un relevamiento de plazas junto a las diócesis del interior ante la alta demanda de consultas recibidas desde distintas provincias del centro y norte del país.
Trabajo coordinado: las tareas de planificación se llevan a cabo de manera conjunta entre la Iglesia y las áreas de seguridad y logística de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
Debate por la politización: frente a las especulaciones políticas en torno al viaje pastoral, Bracco remarcó que encasillar la figura del Papa en disputas partidarias "es achicar su misión y quedarse en la lógica de la grieta".
Asimismo, enfatizó que el pontífice llega con un mensaje enfocado en la dignidad humana y el bien común, libre de intencionalidades de política interna.
Lectura rápida
1. ¿Quién llegará a Córdoba?
Una comitiva del Vaticano, encabezada por un arzobispo.
2. ¿Cuándo se realizará la visita?
Este martes.
3. ¿Dónde se llevará a cabo la misa central?
En el predio de FAdeA en Córdoba.
4. ¿Cuál es el mensaje del Papa según el padre Bracco?
Un mensaje enfocado en la dignidad humana y el bien común.
5. ¿Cómo se están organizando los preparativos?
Las tareas de planificación se llevan a cabo de manera conjunta entre la Iglesia y los gobiernos nacional, provincial y municipal.