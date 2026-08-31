En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

La avanzada del Vaticano llega a Córdoba para ultimar la histórica visita del Papa

La delegación oficial definirá la logística en Fadea, donde se esperan más de dos millones de personas. La Iglesia pide evitar lecturas partidarias ante la expectativa nacional.

31/08/2026 | 08:39Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
archivo.

FOTO: archivo.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. La avanzada del Vaticano llega a Córdoba para ultimar la histórica visita del Papa

    Radioinforme 3

    Episodios

Una comitiva del Vaticano, encabezada por un arzobispo, arribará este martes a Córdoba para definir los detalles organizativos y logísticos de la próxima visita del Papa a la provincia. Así lo confirmó el vocero del Arzobispado local, el padre Munir Bracco, quien destacó que la misa central en el predio de FAdeA prevé convocar a miles de fieles, con un fuerte flujo de asistentes provenientes de provincias vecinas.

A diferencia de la logística en Buenos Aires —donde se estiman 800 mil personas en el Monumento a los Españoles y una multitud aún mayor en Luján—, el Sumo Pontífice no pernoctará en la capital cordobesa, sino que regresará a la Nunciatura Apostólica porteña al término de la jornada.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Organización e impacto de la visita

Alojamiento y convocatoria: el Arzobispado cordobés ya realiza un relevamiento de plazas junto a las diócesis del interior ante la alta demanda de consultas recibidas desde distintas provincias del centro y norte del país.

Trabajo coordinado: las tareas de planificación se llevan a cabo de manera conjunta entre la Iglesia y las áreas de seguridad y logística de los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Debate por la politización: frente a las especulaciones políticas en torno al viaje pastoral, Bracco remarcó que encasillar la figura del Papa en disputas partidarias "es achicar su misión y quedarse en la lógica de la grieta". 

Asimismo, enfatizó que el pontífice llega con un mensaje enfocado en la dignidad humana y el bien común, libre de intencionalidades de política interna.

Lectura rápida

1. ¿Quién llegará a Córdoba?

Una comitiva del Vaticano, encabezada por un arzobispo.

2. ¿Cuándo se realizará la visita?

Este martes.

3. ¿Dónde se llevará a cabo la misa central?

En el predio de FAdeA en Córdoba.

4. ¿Cuál es el mensaje del Papa según el padre Bracco?

Un mensaje enfocado en la dignidad humana y el bien común.

5. ¿Cómo se están organizando los preparativos?

Las tareas de planificación se llevan a cabo de manera conjunta entre la Iglesia y los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf