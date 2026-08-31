La avanzada del Vaticano llega a Córdoba para ultimar la histórica visita del Papa

Una comitiva del Vaticano, encabezada por un arzobispo, arribará este martes a Córdoba para definir los detalles organizativos y logísticos de la próxima visita del Papa a la provincia. Así lo confirmó el vocero del Arzobispado local, el padre Munir Bracco, quien destacó que la misa central en el predio de FAdeA prevé convocar a miles de fieles, con un fuerte flujo de asistentes provenientes de provincias vecinas.

A diferencia de la logística en Buenos Aires —donde se estiman 800 mil personas en el Monumento a los Españoles y una multitud aún mayor en Luján—, el Sumo Pontífice no pernoctará en la capital cordobesa, sino que regresará a la Nunciatura Apostólica porteña al término de la jornada.

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Organización e impacto de la visita

Alojamiento y convocatoria: el Arzobispado cordobés ya realiza un relevamiento de plazas junto a las diócesis del interior ante la alta demanda de consultas recibidas desde distintas provincias del centro y norte del país.

Trabajo coordinado: las tareas de planificación se llevan a cabo de manera conjunta entre la Iglesia y las áreas de seguridad y logística de los gobiernos nacional, provincial y municipal.

Debate por la politización: frente a las especulaciones políticas en torno al viaje pastoral, Bracco remarcó que encasillar la figura del Papa en disputas partidarias "es achicar su misión y quedarse en la lógica de la grieta".

Asimismo, enfatizó que el pontífice llega con un mensaje enfocado en la dignidad humana y el bien común, libre de intencionalidades de política interna.