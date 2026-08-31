FOTO: El INAES exige a mutuales regularizar información sobre préstamos en 30 días

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) – El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha notificado a diversas mutuales que gestionan préstamos sobre la necesidad de regularizar la presentación de información electrónica que aún no han enviado.

Esta medida se formalizó a través de la Resolución 1687/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial el día de hoy.

Las mutuales que figuran en el anexo de la resolución disponen de un plazo de 30 días corridos para presentar los datos requeridos acerca de sus servicios relacionados con la gestión de préstamos.

La intimación abarca información que corresponde hasta el último trimestre de 2025, tal como especificó el organismo regulador.

En caso de que las entidades no cumplan con esta obligación, el INAES tiene la autoridad para declarar la caducidad de los actos administrativos que validan los reglamentos que utilizan las mutuales para ofrecer estos servicios.

La falta de regularización podría impactar negativamente en la continuidad de las operaciones crediticias de aquellas entidades que no cumplan con los plazos establecidos.

El organismo también subrayó que esta exigencia está relacionada con sus competencias de fiscalización y con las obligaciones de supervisión en el ámbito de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.