Independiente cayó por goleada ante Gimnasia de Mendoza, que sube a la punta del Clausura

Independiente no supo mantenerse en partido ante la efectividad de Gimnasia de Mendoza en el primer tiempo, que luego pudo desplegar su mejor fútbol en la segunda mitad, y perdió por 3-0 en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El volante Esteban Fernández marcó el primer gol de la noche en 41 minutos del primer tiempo, mientras que un doblete del mediocampista Facundo Lencioni sentenció el abultado triunfo en siete y 14 minutos de la segunda etapa.

La caída dejó al “Rojo” en el séptimo puesto de la zona A, con 10 puntos, mientras que el inicio histórico del equipo de Darío Franco le permite trepar a la primera ubicación del grupo, con 15 unidades.

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¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Lencioni sacó un remate espectacular para firmar el 2-0 de Gimnasia de Mendoza contra Independiente.



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En la próxima fecha, el conjunto que dirige Jadson Viera deberá visitar a Central Córdoba en Santiago del Estero, el domingo 6 de septiembre desde las 17:00, mientras que el “Lobo” mendocino recibirá a Boca, el sábado 5 a las 16:30.

La primera llegada del partido fue del local, a los dos minutos, con una jugada colectiva de derecha a izquierda que permitió el disparo del extremo Josías Paláis, que no tuvo buena dirección y terminó en manos del arquero César Rigamonti.

A los 22 minutos, a partir de una subida del defensor Kevin Lomónaco hasta el borde del área rival, el lateral Leonardo Godoy pudo cruzar un centro buscapié desde la derecha para la definición del volante Santiago Montiel, que dio en el palo.

Once minutos más tarde, Paláis recibió por el costado derecho del área, se cerró y buscó el primer palo, con un tiro que tuvo un desvío y fue contenido por el arquero rival.

La visita no tuvo acercamientos de peligro hasta los 35 minutos del complemento, cuando un giro y remate lejano del delantero Agustín Módica salió excesivamente ancho por el poste derecho del guardameta Rodrigo Rey.

Seis minutos más tarde, el extremo Maximiliano Gutiérrez levantó una pelota para el delantero Felipe Tempone, que le pifió a la pelota en su intento de volea, dentro del área rival.

El “Lobo” mendocino convirtió en su primera llegada de peligro, a los 41 minutos, con una pelota que el volante Facundo Lencioni metió al área para Esteban Fernández, que logró inflar la red con una definición cruzada.

Luego de un primer tiempo en el que el “Rojo” tuvo un breve comienzo de superioridad que no pudo sostener, con un transcurso de partido en el que la visita fue emparejando el juego, la segunda parte fue un monólogo de Gimnasia de Mendoza, en una noche histórica que forma parte de un inicio de torneo soñado.

Ya en el complemento, a los siete minutos, un remate lejano furibundo de Facundo Lencioni se estrelló en el travesaño antes de cruzar la línea de gol y convertirse en el 2-0.

A los 14 minutos, Lencioni volvió a rematar desde afuera del área, pero esta vez abrió el pie: su zurdazo dibujó un efecto excelente en el aire y entró por el poste derecho de Rey, que no tuvo nada para hacer.

Módica intentó repetir la fórmula de Lencioni dos minutos más tarde, pero su derechazo se fue ancho por el segundo palo.

Tempone pudo rematar cuando iban 22 minutos del segundo tiempo, con un derechazo bajo desde un costado del área, con el que no superó a Rigamonti.

En 41 minutos del complemento, el delantero Ignacio Sabatini se quedó con una pelota al borde del área grande y remató con el empeine del pie derecho, pero su volea no pudo superar a Rey, que se estiró sobre su palo derecho para enviar el remate al córner.

En una noche catastrófica, en la que Independiente apenas tuvo un puñado de minutos de buen fútbol durante el inicio del encuentro, desde el segundo gol en contra los simpatizantes perdieron la paciencia y comenzaron a caer los silbidos e insultos, de los que no se salvó nadie: ni jugadores ni dirigentes.