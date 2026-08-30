FOTO: Comienza el juicio por el asesinato de Sebastián Ochoa: familia pide justicia y más detenciones

Buenos Aires, 30 de agosto (NA) -- El juicio contra dos de los imputados por el asesinato de Sebastián Ochoa, un joven de 26 años que perdió la vida durante un robo en José C. Paz, dará inicio en los Tribunales de San Martín. La familia de la víctima reclama la captura de otros dos sospechosos, aunque lamentan que el temor de la comunidad impide que las personas se animen a declarar.

El trágico incidente ocurrió el 19 de enero de 2024, cuando Sebastián finalizaba su jornada laboral en una estación de servicio. Fue perseguido por cuatro delincuentes en dos motos robadas durante un recorrido de diez cuadras.

Los asaltantes lo emboscaron y lo forzaron a descender de su vehículo; Sebastián no opuso resistencia y entregó su rodado. Sin embargo, los atacantes lo ejecutaron por la espalda mientras se alejaba del lugar.

La Policía logró la detención de dos de los implicados, Sebastián Bonda y Elías Fernández, quienes enfrentan cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa.

El joven, que trabajaba como playero en una Shell, era padre de un niño de un año y ocho meses y estaba esperando el nacimiento de su segunda hija. "No llegó a conocerla porque lo mataron", comentó Elizabeth, la madre de Sebastián, en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas.

"Tenía muchos proyectos y dos hijos por criar. Amaba la vida. Era un niño gigante sin maldad, detallista, muy presente para sus sobrinos y hermanos. Un hijo amoroso que te decía 'te amo'. Un padre presente", añadió mientras recordaba a su hijo.

Las audiencias del juicio están programadas para el 2, 3 y 4 de septiembre en el Tribunal N.º 7 de San Martín, ubicado en la calle Lincoln 381, y comenzarán a las 9:30.

La familia de Sebastián continúa exigiendo la búsqueda de los otros dos prófugos, cuyas identidades son desconocidas, aunque uno de ellos es conocido como "Pasi" o "Pasita".

"Todos tienen miedo de declarar. Van al barrio y nadie lo conoce. Tiene nombre y apellido en la causa, pero la gente no quiere hablar", afirmó la madre, quien también calificó de "cobardes" a los sindicados.

A dos años y ocho meses del asesinato, amigos y familiares insisten en la búsqueda de justicia por Sebastián, un joven que fue asesinado cuando regresaba de trabajar y que tenía un futuro prometedor.