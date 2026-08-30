Arranca el Santa Fe Business Forum, con más de 250 compradores internacionales

Este lunes a las 9 comenzará en Rosario la tercera edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro organizado por el Gobierno de Santa Fe para vincular a empresas de la provincia con compradores internacionales, inversores y referentes de distintos sectores.

La actividad se desarrollará hasta el viernes 4 de septiembre en La Fluvial, donde se concentrará una agenda destinada a generar oportunidades comerciales, inversiones y nuevos vínculos para empresas santafesinas. La apertura oficial estará encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

El evento comenzó en 2024 con el objetivo de fortalecer la vinculación internacional del sector productivo santafesino. En aquella primera edición participaron más de 200 compradores de 40 países y cerca de 1.000 empresas.

Para esta tercera edición está prevista la participación de más de 250 compradores internacionales y 1.000 empresas nacionales, con una proyección de unas 6.000 reuniones de negocios.

Rondas de negocios

Uno de los principales ejes del encuentro serán las rondas B2B (business to business), que permitirán a empresarios, productores y emprendedores mantener reuniones individuales con compradores internacionales.

Los encuentros tendrán una duración aproximada de 30 minutos y estarán orientados a vincular directamente la oferta productiva de Santa Fe con la demanda de distintos mercados.

La delegación internacional incluirá representantes de destinos habituales para las empresas santafesinas, como Brasil, México, Estados Unidos, Uruguay, Chile y España, pero también de mercados como Etiopía, Filipinas, Vietnam, Singapur, Australia y Canadá.

Recorridos por empresas

La agenda no estará limitada a Rosario. Durante la semana también se desarrollarán los denominados “circuitos productivos”, mediante los cuales los compradores internacionales recorrerán empresas y establecimientos de distintos puntos de Santa Fe.

Los circuitos abarcarán aproximadamente 60 localidades de 15 departamentos, con 55 recorridos técnicos por más de 160 empresas vinculadas a sectores estratégicos de la producción provincial.

Foro de Inversiones

El programa también incluirá un Foro de Inversiones, destinado a conectar empresas y emprendimientos con fondos y potenciales inversores.

En ese marco se desarrollarán más de 40 foros de inversión, con la participación de más de 250 startups, para vincular proyectos innovadores con alternativas de financiamiento y expansión.

Más de 50 actividades

El Santa Fe Business Forum contará además con una agenda de conferencias, charlas y masterclass a cargo de especialistas nacionales e internacionales.

Serán más de 50 actividades vinculadas con comercio exterior, negocios globales, innovación, inversiones y oportunidades para empresas que buscan ampliar su presencia en mercados internacionales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que el encuentro busca dar visibilidad a las empresas santafesinas y facilitar el acceso a nuevos mercados mediante contactos y acuerdos comerciales.