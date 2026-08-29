Ricardo Darín y Diego Peretti estrenan "Lo dejamos acá" en el Festival de San Sebastián

La película argentina "Lo dejamos acá", con las actuaciones de Ricardo Darín y Diego Peretti, bajo la dirección de Hernán Goldfrid, se presentará en el marco de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este evento será el escenario elegido para su premiere mundial, antes de su llegada a la plataforma Netflix el próximo 16 de octubre.

El festival español es reconocido como uno de los más importantes en el ámbito del cine iberoamericano, lo que le otorga un especial significado a la presentación de esta película. La historia gira en torno a la relación entre un terapeuta y uno de sus pacientes, quienes se ven envueltos en situaciones inesperadas a medida que se desdibujan los límites profesionales.

De acuerdo a la sinopsis oficial, un psicoanalista pragmático empieza a perder la confianza en los métodos convencionales de la psicología y comienza a traspasar los límites con sus pacientes. Sin embargo, su nueva forma de trabajar parece efectiva hasta que un escritor, que enfrenta un bloqueo creativo, llega a su consultorio.

La dirección de la película está a cargo de Hernán Goldfrid, conocido por su trabajo en "Tesis sobre un homicidio", mientras que el guion fue escrito por Emanuel Diez. La producción es de Kenya Films, con la participación de Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak como productores.

El elenco se completa con talentosos actores como Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

La presentación en San Sebastián será un momento especial para Ricardo Darín, quien también será el protagonista de la imagen oficial de esta edición del festival. Además, la película representa su regreso a la pantalla grande tras su participación en "Argentina, 1985" y su reciente éxito en la serie "El Eternauta".