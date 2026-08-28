Boca volvió a La Bombonera con un triunfo agónico: le ganó 1-0 a Lanús y se mete en la pelea

FOTO: Boca recibe a Lanús en su vuelta a La Bombonera. (Foto: CABJ)

Boca Juniors tuvo un regreso soñado a La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a Lanús con un gol de Tomás Belmonte en la última jugada del partido y consiguió tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura 2026.

El Xeneize llegó a los 10 puntos en la Zona A y quedó octavo, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, luego de siete fechas disputadas.

El triunfo también tuvo un impacto importante en la Tabla Anual. Boca alcanzó los 40 puntos y quedó tercero, a apenas dos unidades de los líderes Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, ambos con 42. De esta manera, se mantiene en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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Lanús tuvo las mejores chances, pero no pudo convertir

El equipo de Mauricio Pellegrino fue superior durante buena parte del primer tiempo y tuvo las situaciones más claras para abrir el marcador.

Apenas habían transcurrido 90 segundos cuando Felipe Peña Biafore conectó un cabezazo que terminó rechazado por el travesaño. Sobre el cierre de la etapa, Franco Watson volvió a inquietar al conjunto local, pero esta vez fue el palo el que evitó el gol.

Boca, en cambio, tuvo dificultades para generar peligro frente al arco defendido por Nahuel Losada. Su oportunidad más clara llegó con un cabezazo de Alan Velasco que pasó cerca de uno de los postes.

En el complemento, Lanús volvió a acercarse. Peña Biafore tuvo una oportunidad dentro del área, aunque su remate fue controlado sin inconvenientes por Álvaro Montero. Más tarde, el mediocampista volvió a probar con un cabezazo que se fue desviado.

El ingreso de Paredes cambió a Boca

Boca sintió además la ausencia de Tomás Aranda, quien sufrió una lesión durante un entrenamiento, fue operado del peroné y estará fuera de las canchas.

La buena noticia para Arruabarrena fue el regreso de Leandro Paredes. El mediocampista ingresó y disputó alrededor de 30 minutos, en un tramo en el que también entraron Sebastián Villa y Enner Valencia y el equipo mostró una mejor versión.

Sin embargo, parecía que el encuentro terminaría sin goles. Hasta que llegó la última acción.

Belmonte apareció en la última jugada

Cuando el partido se encaminaba al empate, Santiago Ascacíbar metió un pase preciso que dejó a Tomás Belmonte mano a mano con Losada.

El mediocampista definió por encima del arquero de Lanús y desató el festejo en La Bombonera a los 93 minutos. El 1-0 fue definitivo y le permitió a Boca quedarse con tres puntos que parecían escaparse.

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GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA BOCA



El mediocampista del Xeneize y una gran definición para el 1-0 sobre el final.



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El triunfo llega además en un momento importante del calendario, ya que el Xeneize tendrá por delante un partido decisivo por la Copa Argentina.

Boca ahora va por Vélez en Córdoba

Boca enfrentará el próximo miércoles a Vélez desde las 21.15 en Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Después, el equipo de Arruabarrena viajará a Mendoza para visitar a Gimnasia el sábado desde las 16.30, por la próxima jornada del Torneo Clausura.

Lanús, por su parte, perdió terreno en la pelea por la clasificación a las copas internacionales y buscará recuperarse el próximo domingo, cuando reciba a Defensa y Justicia desde las 17.

Reviví la transmisión de Cadena 3 Argentina:

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