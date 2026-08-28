Identificaron al "desaparecido 30" hallado en una fosa de La Perla en Córdoba

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado durante la última dictadura militar en Córdoba. Tenía 22 años y fue detenido ilegalmente junto con su pareja, Susana Noemí Huarte Martínez, quien estaba embarazada y permanece desaparecida.

Jerez Bodereau se convirtió en el trigésimo desaparecido identificado en los terrenos que pertenecieron al Tercer Cuerpo de Ejército, en la zona de Loma del Torito, donde los especialistas realizan excavaciones en el marco de la causa judicial que investiga los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Las tareas están bajo la dirección del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

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Quién era Alejandro Jerez Bodereau

Alejandro Jerez Bodereau fue secuestrado el 5 de mayo de 1976, cuando tenía 22 años. Era padre de una niña, estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba en la automotriz IKA Renault y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Ese mismo día también fue secuestrada su pareja, Susana Huarte Martínez, de 21 años, quien cursaba la carrera de Medicina y tenía dos meses de embarazo.

De acuerdo con los datos disponibles, el hijo o la hija de la pareja debería haber nacido entre noviembre y diciembre de 1976. Huarte Martínez continúa desaparecida.

El operativo ocurrió en la pensión donde ambos vivían, en barrio Alberdi. La familia de Jerez Bodereau fue informada sobre la identificación a través de la Justicia Federal.

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Los restos fueron hallados en La Perla

La investigación permitió establecer que Jerez Bodereau había sido llevado al centro clandestino de detención La Perla. Testimonios incorporados a la causa habían ubicado a la pareja en ese lugar durante el período de la represión ilegal.

La Perla funcionó como uno de los principales centros clandestinos de detención del aparato represivo que operó bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército, durante la dictadura.

En los terrenos vinculados al antiguo centro clandestino fue localizada una fosa común con restos de víctimas del terrorismo de Estado. Las excavaciones se concentran actualmente en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la reserva natural militar La Calera.

Cómo se logró la identificación

La identificación de Alejandro Jerez Bodereau fue realizada por el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense.

Para determinar su identidad, los especialistas compararon los restos óseos recuperados durante las excavaciones con muestras genéticas de familiares reunidas por el propio EAAF y con perfiles aportados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

El procedimiento permitió confirmar que los restos correspondían a Jerez Bodereau, quien permanecía desaparecido desde mayo de 1976.

La investigación y las tareas de búsqueda e identificación forman parte de la causa judicial a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

Continúan las excavaciones

Los trabajos en Loma del Torito se realizan con la participación de especialistas y organismos científicos. Colaboran el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Córdoba y el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Las tareas también cuentan con recursos y apoyo logístico del Gobierno de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba.

Con la identificación de Jerez Bodereau, ya son 30 las personas desaparecidas durante la última dictadura cuyos restos fueron identificados en los terrenos del antiguo Tercer Cuerpo de Ejército.

El caso vuelve a poner en primer plano el trabajo forense y judicial que continúa en los sitios vinculados al terrorismo de Estado en Córdoba, a más de cinco décadas de los secuestros y desapariciones ocurridos durante la dictadura.

Informe de Alejandro Bustos.