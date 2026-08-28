EEUU busca limitar operaciones de banco egipcio en Emiratos para aislar a Irán económicamente

WASHINGTON — El gobierno de Donald Trump ha decidido restringir las actividades de un banco egipcio en Emiratos Árabes Unidos, alegando que la entidad financiera actúa como un apoyo económico para la élite de Teherán, en el contexto de la guerra de EE.UU. contra Irán que ya lleva seis meses.

Según una nueva normativa propuesta el pasado viernes por el Departamento del Tesoro, las sucursales emiratíes de Banque Misr, el segundo banco más grande de Egipto, perderían el acceso al sistema financiero estadounidense.

Esta acción se produce tras el anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre una nueva campaña destinada a instar a los países que mantienen vínculos comerciales con la sancionada República Islámica a que corten sus lazos financieros o enfrenten posibles represalias por parte de Estados Unidos.

A pesar de no imponer sanciones directas al banco egipcio, la decisión refleja la cautela de la administración republicana para no castigar a importantes socios comerciales que operan con Irán, tales como China e India. En declaraciones a los periodistas, Bessent expresó que se busca dar la oportunidad a estos países para distanciarse de Irán antes de que sea demasiado tarde, evitando así desestabilizar el sistema financiero global.

La normativa estará abierta a comentarios públicos durante 30 días antes de su implementación, según lo informado por el Departamento del Tesoro.

El gobierno de Trump ha enfatizado que aquellos que apoyan a Irán no podrán seguir disfrutando de acceso al dólar estadounidense y al sistema financiero internacional. "Banque Misr EAU ha decidido aprenderlo por las malas y, hoy, estamos dando el primer paso para exigirle cuentas por su continuo y atroz apoyo al régimen iraní", afirmó Bessent en un comunicado el viernes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto y el banco central han confirmado que están al tanto de esta nueva regulación y han establecido comunicación con las autoridades estadounidenses, según un comunicado emitido por el Banco Central de Egipto (BCE).

El BCE señala que esta medida se limita exclusivamente a las sucursales del banco en Emiratos Árabes Unidos y a sus transferencias en dólares. Además, se subraya que la decisión no afecta a otros bancos egipcios ni a las operaciones de Banque Misr dentro de Egipto o en sus sucursales en el extranjero.

El comunicado del BCE reafirma la solidez y resiliencia de todos los bancos que operan en Egipto.

El mismo día, el Departamento del Tesoro también publicó nuevas sanciones contra el gerente de la sucursal en Dubái del Bank Melli de Irán y contra una empresa en Hong Kong acusada de ayudar a lavar fondos para Irán.

Está programado que Bessent represente a Estados Unidos la próxima semana en las reuniones de ministros de Finanzas del Grupo de los 20, donde se reunirá de manera separada con sus homólogos de las principales economías del mundo y de economías en desarrollo para fomentar el aislamiento económico de Irán.

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Este informe fue elaborado por Amiri desde Nueva York, con la colaboración de la periodista de The Associated Press Noha ElHennawy desde El Cairo.

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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.