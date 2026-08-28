La población de Brasil alcanza los 214 millones y el crecimiento se desacelera

Buenos Aires, 28 de agosto (NA) -- Brasil, el país más poblado de América Latina, alcanzó los 214,2 millones de habitantes en 2026, lo que representa un aumento del 0,37 por ciento respecto al año anterior, informó hoy el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

La cifra, correspondiente al 1 de julio de 2026, confirma el peso demográfico de Brasil en la región, donde concentra una de las mayores poblaciones del mundo y supera ampliamente a cualquier otro país latinoamericano.

Según las estimaciones oficiales, la población brasileña creció en aproximadamente 790.900 personas frente a 2025. No obstante, los datos también muestran una desaceleración gradual del crecimiento demográfico.

El aumento registrado en 2026 fue inferior al del año anterior, en consonancia con una tendencia de largo plazo marcada por la reducción de la natalidad y el envejecimiento de la población.

La mayor concentración de habitantes sigue en las grandes ciudades. Actualmente Brasil cuenta con 15 municipios con más de un millón de habitantes, que en conjunto suman 42,9 millones de personas, equivalentes a una quinta parte de la población nacional.

San Pablo continúa como el municipio más poblado del país, con 11,9 millones de habitantes, seguido por Río de Janeiro, con 6,7 millones.

En el extremo opuesto, Serra da Saudade, en el estado de Minas Gerais, se mantuvo como el municipio menos poblado de Brasil, con 857 habitantes.