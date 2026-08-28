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"Nos tiraron al piso y nos ataron": asalto armado en una distribuidora de Rosario

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando los delincuentes llegaron al establecimiento de Biedma al 700 simulando ser repartidores que debían retirar un pedido. Testimonios en Cadena 3.   

28/08/2026 | 18:33Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Asalto armado en una distribuidora de Rosario.

FOTO: Asalto armado en una distribuidora de Rosario.

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  1.

    Audio. Robo con maniatados en comercio de Rosario.

    Viva la Radio Rosario

    Episodios

Tres hombres armados ingresaron este viernes por la tarde a una distribuidora de alimentos ubicada en Biedma al 700 y asaltaron a las cuatro personas que se encontraban trabajando en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando los delincuentes llegaron al establecimiento simulando ser repartidores que debían retirar un pedido. El engaño les permitió acceder al interior del comercio, donde redujeron al dueño, a su hijo y a dos empleados.

“Dijeron que venían a buscar un pedido y cuando le abrí la puerta entraron tres”, relató el propietario del establecimiento poco después del asalto en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario.

Los delincuentes estaban armados, obligaron a las víctimas a tirarse al piso y las maniataron. Permanecieron algunos minutos dentro del local y, de acuerdo con el testimonio del dueño, alcanzaron a llevarse una cantidad limitada de elementos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La alarma de seguridad del comercio permitió dar aviso y provocó la llegada de la Policía. Antes de que los efectivos arribaran, los asaltantes escaparon del lugar.

“Fue un robo cortito, el tiempo”, explicó el comerciante al describir el episodio. Ninguna de las cuatro personas que estaban en el interior sufrió heridas de gravedad, aunque fueron sometidas y golpeadas durante el asalto.

Luego del escape, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en el lugar para levantar evidencias y reconstruir la secuencia del hecho.

Los investigadores también comenzaron a revisar las cámaras de seguridad instaladas en la cuadra y a consultar a vecinos para intentar obtener imágenes que permitan identificar a los sospechosos o establecer hacia dónde huyeron.

La modalidad utilizada para ingresar al comercio fue uno de los aspectos centrales de la investigación: los asaltantes se hicieron pasar por personas que acudían a retirar mercadería, aprovechando una actividad habitual en la distribuidora.

Antecedentes en el barrio

El episodio volvió a generar preocupación entre los vecinos de la zona. Una mujer que vive en las inmediaciones aseguró que no se trata de un hecho aislado y relató que anteriormente sufrió un robo en su propia vivienda.

“A mí también se me metieron por los techos, me robaron todo”, contó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La vecina describió además las medidas de seguridad que adoptaron distintos habitantes de la zona y señaló que muchas viviendas cuentan con rejas, alarmas y patios o terrazas cerrados.

El dueño de la distribuidora, por su parte, reconoció que ya había sufrido otros robos. Pese al episodio, el comercio retomó su actividad mientras avanzaban las tareas de investigación.

Por el momento, no había detenidos por el asalto y la pesquisa continuaba con el análisis de las imágenes y las pruebas obtenidas en el lugar.

Informe de Agostina Meneghetti.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en la distribuidora de alimentos? Tres hombres armados asaltaron a cuatro empleados en una distribuidora ubicada en Viedma al 700.

¿Quiénes fueron las víctimas del asalto? Las víctimas fueron el dueño, su hijo y dos empleados de la distribuidora.

¿Cuándo sucedió el asalto? El asalto ocurrió este viernes por la tarde, alrededor de las 15.

¿Dónde se llevó a cabo el hecho? El hecho tuvo lugar en una distribuidora de alimentos en Viedma al 700.

¿Cómo ingresaron los delincuentes al comercio? Simulando ser repartidores que debían retirar un pedido, lograron acceder al interior del comercio.

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