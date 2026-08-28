En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis F. Echegaray

Argentina Buenos Aires

En vivo

Amamos Argentina

Chema Forte

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Sarmiento

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Escándalo en la familia Stoessel: Alejandro agredió a periodistas con piedras en su casa

La controversia en torno a Tini Stoessel se intensifica tras la agresión de su padre a cronistas que esperaban declaraciones sobre la situación financiera de la artista.

28/08/2026 | 16:28Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Familia Stoessel

FOTO: Familia Stoessel

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- En el marco del escándalo relacionado con la auditoría de las ganancias de Tini Stoessel, que reveló que su padre y exmánager Alejandro Stoessel es el único con acceso a los fondos, el progenitor de la cantante tuvo una violenta reacción hacia los periodistas que se encontraban fuera de su domicilio.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, un grupo de cronistas se acercó a la residencia del empresario en San Isidro buscando obtener declaraciones sobre la controversia que lo envuelve. Sin embargo, su presencia desató una reacción violenta por parte de Alejandro.

Las imágenes emitidas por el programa DDM (América TV) muestran al exmánager lanzando piedras a los periodistas que esperaban en un automóvil. Esta situación generó un gran revuelo en los medios.

La conductora Mariana Fabbiani comentó sobre la actitud de Alejandro, señalando: "Me sorprende muchísimo porque, conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado". El periodista Martín Candalaft corroboró el hecho, afirmando: "No hay duda de que era él, porque lo vieron".

La defensa de Mariana Muzlera

Previo a este nuevo incidente, la madre de Tini, Mariana Muzlera, había defendido a su expareja en una comunicación con Daniel Ambrosino, desestimando las versiones que circulaban en los medios. "Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años", expresó en el programa Intrusos (América TV).

Más tarde, Mariana Muzlera publicó las imágenes de los periodistas de América y anunció que tomarán acciones legales, afirmando: "Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio".

Además, advirtió: "Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga".

Finalmente, Mariana calificó al equipo de DDM de "NEFASTOS", sentenciando la situación y dejando entrever la tensión que se vive en el entorno familiar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Alejandro Stoessel?
Alejandro Stoessel agredió a periodistas lanzándoles piedras en su domicilio.

¿Quién es Tini Stoessel?
Tini Stoessel es una reconocida cantante y actriz argentina.

¿Qué provocó la reacción de Alejandro?
La reacción se dio en el contexto de una auditoría sobre sus finanzas familiares.

¿Qué dijo Mariana Muzlera sobre su expareja?
Defendió a Alejandro, calificándolo como un excelente padre y profesional.

¿Se tomarán acciones legales?
Mariana Muzlera anunció que tomarán medidas legales contra los periodistas y medios involucrados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf