Escándalo en la familia Stoessel: Alejandro agredió a periodistas con piedras en su casa

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- En el marco del escándalo relacionado con la auditoría de las ganancias de Tini Stoessel, que reveló que su padre y exmánager Alejandro Stoessel es el único con acceso a los fondos, el progenitor de la cantante tuvo una violenta reacción hacia los periodistas que se encontraban fuera de su domicilio.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, un grupo de cronistas se acercó a la residencia del empresario en San Isidro buscando obtener declaraciones sobre la controversia que lo envuelve. Sin embargo, su presencia desató una reacción violenta por parte de Alejandro.

Las imágenes emitidas por el programa DDM (América TV) muestran al exmánager lanzando piedras a los periodistas que esperaban en un automóvil. Esta situación generó un gran revuelo en los medios.

La conductora Mariana Fabbiani comentó sobre la actitud de Alejandro, señalando: "Me sorprende muchísimo porque, conociéndolo, para hacer eso debe estar desesperado". El periodista Martín Candalaft corroboró el hecho, afirmando: "No hay duda de que era él, porque lo vieron".

La defensa de Mariana Muzlera

Previo a este nuevo incidente, la madre de Tini, Mariana Muzlera, había defendido a su expareja en una comunicación con Daniel Ambrosino, desestimando las versiones que circulaban en los medios. "Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es un tipo impecable, con valores, ética y moral indiscutible. Lo digo yo que lo conozco desde los 17 años", expresó en el programa Intrusos (América TV).

Más tarde, Mariana Muzlera publicó las imágenes de los periodistas de América y anunció que tomarán acciones legales, afirmando: "Hay un bolu... en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio".

Además, advirtió: "Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos quién es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga".

Finalmente, Mariana calificó al equipo de DDM de "NEFASTOS", sentenciando la situación y dejando entrever la tensión que se vive en el entorno familiar.