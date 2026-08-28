Las Leonas buscan su tercer título mundial frente a Países Bajos en el hockey femenino

FOTO: Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey de la historia, celebra el Mundial de 2010.

Buenos Aires, 28 agosto (NA) -- Las Leonas se preparan para enfrentarse a Países Bajos este sábado en la gran final del Mundial de hockey femenino. La selección argentina tiene un amplio historial con el equipo neerlandés, considerado una de las potencias del hockey a nivel global, habiéndose encontrado en varias finales de la Copa del Mundo.

El primer duelo en una final entre Países Bajos y Argentina ocurrió en la primera edición de este torneo, en 1974, donde las neerlandesas se llevaron la victoria por un ajustado 1-0.

Después de 28 años, Las Leonas tuvieron su revancha en la final del Mundial de 2002, que se celebró en Perth, Australia. En esa ocasión, Argentina logró su primer título mundial al vencer en penales 4-3, tras un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ocho años más tarde, en Rosario 2010, Las Leonas conquistaron su segundo título mundial al derrotar a Países Bajos 3-1, en un partido que comenzó con una ventaja de 2-0 para Argentina y que finalizó con un emocionante cierre.

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en un Mundial fue en 2022, donde Países Bajos se impuso con un claro 3-1, lo que les permitió conseguir su noveno título.

Este sábado, a partir de las 11 (hora de Argentina), Las Leonas buscarán hacer historia nuevamente en lo que será la quinta final de un Mundial entre ambos equipos y la cuarta en los últimos siete torneos.