Qué es el "reseteo digital" y por qué una especialista propone incorporarlo a la crianza

La psicopedagoga Mariana Savid pidió preservar el juego libre, la conversación y el acompañamiento adulto frente al uso temprano de pantallas. La especialista en Ciudadanía Digital y Neuroeducación, integrante de Fundación Lea (M.P. 13-5610), sostuvo que las restricciones tecnológicas necesitan complementarse con educación y acuerdos entre las familias.

"La infancia es un período de desarrollo cerebral extraordinario y delicado", señaló. En ese sentido, remarcó que los chicos siguen necesitando "ritmos lentos, mirada humana, juego libre, aburrimiento fértil".

La preocupación también aparece en un informe de la Universidad Austral y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño sobre la crianza de chicos de hasta cinco años. El trabajo reunió a 78 participantes en 10 grupos focales y recogió inquietudes por el sueño, el lenguaje, la atención y el desplazamiento del juego. Se trata de un relevamiento cualitativo de experiencias familiares, no de una investigación que haya demostrado que las pantallas causaron esos problemas.

Savid cuestionó que la discusión se concentre únicamente en controlar el acceso a los dispositivos. "La pregunta que nos tenemos que hacer no es cómo los controlamos, sino cómo los acompañamos", planteó.

La profesional reconoció que muchas familias recurren al celular en medio del cansancio, las obligaciones laborales y las dificultades económicas. Explicó que, cuando escucha a un adulto contar que entregó el teléfono porque no podía más, identifica una situación de agotamiento antes que una conducta para condenar.

"Yo no culpo a los padres", afirmó. Sin embargo, aclaró que "entender no significa resignarse" y sugirió que los ámbitos de salud y educación ofrezcan orientación desde el embarazo, con herramientas prácticas y sin culpa para sostener otras formas de crianza.

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Entre esas alternativas, mencionó las pausas, la conversación, el descanso y el juego, sin llenar todos los momentos libres con actividades. "Hay que recuperar el aburrimiento y sostenerlo, porque a los adultos nos está costando escuchar a los niños", expresó.

Savid instó a que las empresas tecnológicas demuestren que sus servicios son seguros antes de permitir el acceso de los más pequeños. No obstante, advirtió que las prohibiciones pueden generar una falsa sensación de seguridad: los chicos pueden encontrar formas de sortear los bloqueos o trasladarse a otras plataformas.

Al analizar el uso digital en general, señaló que también deben considerarse los contenidos, el propósito y el acompañamiento. Diferenció una experiencia de exploración o creación de otra que favorezca la comparación y la ansiedad.

En el caso de los niños pequeños, ejemplificó que una videollamada con un familiar que está lejos no equivale a dejarlos durante horas frente al televisor. También distinguió esa exposición de mirar una película juntos y conversar sobre lo que ocurre. "No todo es lo mismo", resumió.

La especialista propuso, además, lo que denomina "reseteo digital": pausas intencionales para recuperar el equilibrio entre las actividades con y sin conexión. Explicó que el objetivo es desarrollar la capacidad de detener el uso por decisión propia, además de contar con límites establecidos por las plataformas.

Como ejemplo de las dificultades que observa más allá de la infancia, mencionó que trabaja con estudiantes universitarios que tienen problemas para estudiar por el uso excesivo de redes sociales.

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Una de sus principales propuestas fue construir compromisos entre las familias de una misma comunidad educativa para retrasar la entrega del celular. Según explicó, acordar pautas comunes y dejarlas por escrito ayuda a reducir la presión que aparece cuando algunos chicos ya tienen un dispositivo y otros lo reclaman.

Savid contó que impulsa esos pactos en sus charlas con padres y pidió que las familias busquen apoyo en las escuelas y en profesionales. También sostuvo que la ciudadanía digital incluye derechos, deberes y reglas de convivencia, cuya construcción debe involucrar a las empresas, el Estado y los propios niños y adolescentes.

En ese acompañamiento, destacó el papel de los abuelos y otros cuidadores. Señaló que, aunque una persona mayor no domine una aplicación, puede advertir tristeza o cambios en la alimentación y aportar una mirada atenta sobre lo que les sucede a los chicos.

Entrevista de Rodolfo Barili.